Разработчики Albion Online рассказали о переработке фракционных войн в обновлении Realm Divided

Студия Sandbox Interactive опубликовала новый дневник разработчиков, посвященный грядущему обновлению Realm Divided для MMORPG Albion Online. Видео подробно рассказывает о первой части масштабной переработки фракционных войн, которая призвана сделать сражения на Королевском континенте более динамичными и доступными.

Ключевым изменением станет полная перестройка карты Королевского континента. Теперь он будет разделен на провинции — отдельные зоны боевых действий, состоящие из нескольких связанных регионов. Каждая провинция может находиться в разных состояниях, например, быть мирной, в состоянии конфликта или в осаде, что напрямую влияет на доступные активности. Главная цель редизайна — сосредоточить PvP-сражения в определенных областях, превратив их в масштабные битвы за контроль над территориями.

Чтобы игроки могли быстрее добираться до эпицентра событий, в игру добавят фракционный транспорт. После вступления во фракцию бойцы смогут использовать специальные бронированные повозки для быстрой переброски на передовую, в активные зоны конфликта. Эта система также позволит находить и присоединяться к уже сражающимся группам прямо из интерфейса транспорта.

В самих зонах боевых действий появятся новые активности. Одной из ключевых станут фракционные лагеря — объекты, которые изначально захвачены бандитами. Игрокам предстоит зачищать их, чтобы закрепить контроль своей фракции. Предусмотрены лагеря как для одиночных игроков, так и для небольших групп. Захват лагеря или его обнаружение в открытом мире открывает доступ к фракционным сундукам. Награду из такого сундука получают все находящиеся рядом союзники, однако враги могут перехватить добычу, что создает дополнительные точки для постоянных стычек.

Это лишь первая часть информации о грядущих изменениях. В следующем дневнике разработчики обещают рассказать о более крупных аспектах новой системы, включая общую военную кампанию и осады крепостей.