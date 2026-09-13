В Albion Online стартовал 34-й сезон: гильдии сразятся за Запределье в обновлении "Пламя драконов"

Вчера, 12 сентября, в Albion Online начался 34-й сезон гильдий. В нем игроков ждут новые испытания, связанные с обновлением «Пламя драконов». Гильдии смогут:

Исследовать Древние земли, сражаясь с соперниками и охотясь на могущественных существ.

Мобилизоваться для отражения нападений драконов в открытом мире.

Объединяться для решающего рейда в Драконьем святилище.

Главная награда сезона — Могущество, которое можно заработать путём нешуточного истребления драконов.

Сезоны гильдий открыты для всех типов игроков — как для ветеранов PvP, так и для собирателей, стратегов и игроков поддержки. Каждое действие имеет значение: от лидерства в атаке до работы в тылу. Для поиска союзников можно воспользоваться Поиском гильдии, а подробнее о механиках сезона расскажет Руководство по сезону гильдий.

Полный список изменений и расписание сезона доступны в соответствующем посте на официальном форуме игры.