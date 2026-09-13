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Albion Online 17.07.2017
Ролевая, Мультиплеер, Экономика, MMO, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези, Песочница
6.3 247 оценок

В Albion Online стартовал 34-й сезон: гильдии сразятся за Запределье в обновлении "Пламя драконов"

KoRnEr KoRnEr

Вчера, 12 сентября, в Albion Online начался 34-й сезон гильдий. В нем игроков ждут новые испытания, связанные с обновлением «Пламя драконов». Гильдии смогут:

  • Исследовать Древние земли, сражаясь с соперниками и охотясь на могущественных существ.
  • Мобилизоваться для отражения нападений драконов в открытом мире.
  • Объединяться для решающего рейда в Драконьем святилище.

Главная награда сезона — Могущество, которое можно заработать путём нешуточного истребления драконов.

Для Albion Online анонсировано крупное обновление "Пламя драконов"

Сезоны гильдий открыты для всех типов игроков — как для ветеранов PvP, так и для собирателей, стратегов и игроков поддержки. Каждое действие имеет значение: от лидерства в атаке до работы в тылу. Для поиска союзников можно воспользоваться Поиском гильдии, а подробнее о механиках сезона расскажет Руководство по сезону гильдий.

Полный список изменений и расписание сезона доступны в соответствующем посте на официальном форуме игры.

Трейлеры 5 Обновления 78
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