Limeleaf Games анонсировала Alchemia Rogue: Mia and the Mystery Labyrinth — ролевую игру в жанре «алхимия × roguelike», которая выйдет на PC в Steam и Epic Games Store в 2026 году. Проект обещает объединить тактическую пошаговую боёвку на сетке с глубокой системой создания предметов, где каждый найденный ингредиент может перевернуть ваш следующий забег.

Вы играете за Майю, ученицу-алхимика, исследующую постоянно меняющиеся подземелья. Карты, расположение монстров и доступные материалы генерируются заново при каждом входе, поэтому ставить на автомате не получится — каждое действие и комбинирование ресурсов имеют значение. Сердце геймплея — Алхимический источник: здесь вы трансмутируете травы, руды и грибы в оружие, расходные материалы и усиления. Новые рецепты открываются по мере мастерства Майи, а лучшие трансмутации дают ощутимое преимущество в глубинах лабиринта.

Особая механика — улучшение снаряжения: прокачанное оружие и броня не теряются после гибели, что добавляет долгосрочного прогресса в классический перма-убойный формат roguelike. В то же время обычный лут и уровни теряются при падении, сохраняя напряжение каждого забега.

Встречи с монстрами потребуют наблюдательности — враги крадут предметы, накладывают яды и усыпляют, а в специальном испытании «чистого подземелья» вы стартуете с нуля, без переносимых предметов — настоящее испытание для алхимических навыков.

Alchemia Rogue выглядит как интеллектуальная и тактическая roguelike: здесь вы не просто бьёте, а крафтите свой путь к победе.