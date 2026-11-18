Студия Red Mountain выпустила демоверсию AlcheMice — тактического рогалика с построением колоды. Она демонстрирует карточные сражения, сетчатые подземелья, алхимию и меняющиеся испытания.

Игрокам предстоит исследовать вручную созданные лабиринты, вдохновлённые Гранадой XV века, атаковать картами действий и собирать добычу. Каждый забег меняет расположение врагов, ловушек и наград.

Карты перемещения работают по принципу шахматных фигур: например, ход конём позволяет перепрыгивать ловушки и забираться на возвышенности. Один цикл длится три дня, а после его завершения сохраняются только колода и предметы, запертые в сундуке.

Полная версия AlcheMice выйдет на PC в 2027 году.