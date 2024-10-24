Отечественная команда разработчиков Brigada Games представила свой новый проект - Alchemist Historical Simulator

Команда Brigada Games занимается разработкой нового проекта — Alchemist Historical Simulator, уникальную игру о мире алхимии, в которой игрокам предстоит взять на себя роль средневекового алхимика.

Игра переносит нас в Париж XVIII века, где вы будете управлять лавкой алхимика, изучать симптомы клиентов и подбирать для них лекарства по древним манускриптам. Ваши задачи — не только лечить посетителей, но и заниматься закупкой ингредиентов на рынке, созданием зелий, выращиванием необходимых растений в собственном саду и развитием лаборатории.

Главные особенности игры:

Режим дня и ночи: днём игрок лечит больных с помощью тщательно подобранных снадобий, а ночью проводит тайные эксперименты в поисках философского камня.

Историческая достоверность: игроку предстоит углубиться в средневековые алхимические практики, изучать древние тексты и встретить исторических личностей, повлиявших на развитие этой загадочной науки.

Разветвлённая сюжетная линия: выборы игрока будут влиять на развитие его судьбы — алхимия может привести к богатству, власти или даже к лучшему будущему для всего человечества.

Открытый мир: исследуйте средневековый мир, полный вызовов и возможностей, где каждое решение имеет свои последствия.

Риск и награда: эксперименты с ингредиентами могут принести как великие успехи, так и опасные, иногда взрывоопасные, неудачи.

Игрокам предстоит не только лечить посетителей и зарабатывать на этом деньги, но и собирать крупицы знаний из древних книг, разгадывать символы и загадки, чтобы найти рецепт философского камня и стать легендарным мастером алхимии.

Alchemist Historical Simulator — это не просто симулятор, а целое погружение в мир средневековой науки, мистики и рискованных экспериментов.