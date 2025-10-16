ЧАТ ИГРЫ
Alchemy Factory ноябрь 2025 г.
Логические, Инди, Менеджер, Средневековье
0 0 оценок

В Steam можно опробовать Alchemy Factory - кооперативный симулятор алхимика

Solstice Solstice

В Steam появилась бесплатная демоверсия игры Alchemy Factory, кооператива в жанре симулятора строительства с элементами управления магазином. Пользователям предстоит развивать своё мастерство в алхимии, построить собственную фабрику волшебных зелий, создать собственный магазин и стать легендарными алхимиками, известными во всем мире.

Особенности геймплея

  • Кооперативный режим — можно пригласить друзей для совместного развития производства;
  • Система строительства — расставляйте механизмы, трубы и конфейерные ленты как удобно, чтобы создать эффективное производство;
  • Исследуйте красочный мир — прогуливайтесь по окрестностям, чтобы найти новые растения и компоненты для зелий;
  • Торговля и развитие — продавайте созданные зелья и элексиры, зарабатывайте золото для развития фабрики.

В Alchemy Factory игроки смогут окунуться в атмосферу средневековья и магии, создать свою мастерскую в роли алхимика. Предстоит выращивать редкие грибы и травы, использовать магические устройства для автоматизации производства, продавать алхимические товары, выполнять заказы и стать известным алхимическим магнатом.

