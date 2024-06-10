Построй монастырь и вари вкусный эль в "эльхимическом" симуляторе Ale Abbey

Представленная на выставке PC Gaming Show, Ale Abbey - это симулятор управления, в котором вам предстоит управлять монастырем, занимающимся созданием вкусного эля. Вам придется следить за модными тенденциями, поддерживать счастье своих маленьких монахов-пивоваров, разбираться со случайными событиями, получать защиту от местного лорда и подкупать бандитов, чтобы они не мешали вам выполнять святую задачу: превращать пиво в славу и богатство.

Заглянув в библиотеку к ученым братьям, вы сможете открыть новые рецепты, которые затем можно будет приготовить в пивоварне, где монахи займутся важной работой по приготовлению сусла и брожению.Вам придется добывать ингредиенты и открывать новые методы, и, судя по трейлеру, вам придется немного поэкспериментировать, пытаясь приготовить идеальное пиво.

Со временем вы сможете автоматизировать часть работы. Разработчики Hammer & Ravens говорят, что «цикл производства пива отражает реальный опыт ремесленников, включающий создание рецептов, варку пива и волнение от того, что усилия выливаются в полезный конечный продукт».

Издателем игры стала компания Shiro Unlimited. Shiro - это те самые люди, которые создали стратегию Northgard и научно-фантастическую стратегию Dune: Spice Wars.

Точной даты релиза пока нет, но, по словам создателей, игра выйдет в Steam до конца 2024 года.