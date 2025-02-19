Средневековый симулятор пивовара Ale Abbey стал доступен в раннем доступе Steam

Ale Abbey, средневековый симулятор пивовара от Hammer & Ravens и Shiro Unlimited, стал доступен в раннем доступе на Steam. В игре вы возьмете на себя роль амбициозного аббата, который превращает монастырь в процветающую пивоварню. Вам предстоит строить новые помещения, нанимать персонал и разрабатывать рецепты для различных сортов пива, при этом заботясь о духовных нуждах монахов и жителей деревни.

Процесс будет полон поворотов: для изучения новых рецептов понадобится библиотека, а мастера-пивовары сэкономят время и усилия. Исследуйте соседние города, открывайте популярные сорта пива и помогайте местным жителям. Ваш успех будет зависеть от того, как вы будете строить отношения с бандитами и чиновниками.

Ale Abbey также порадует оригинальным саундтреком от Клинта Баджакяна, композитора Return to Monkey Island.