Состоялся релиз тактической стратегии АЛЬФА: Антитеррор. Золотое издание в сервисе Steam

Сегодня, 6 апреля 2026 года, в цифровом магазине Steam вышла полная версия тактического симулятора спецназа под названием АЛЬФА: Антитеррор. Золотое издание. Проект издан компанией Strategy First и включает в себя 2 игры. Это базовая стратегия АЛЬФА: Антитеррор и масштабное дополнение Мужская работа. Стоимость комплекта составляет 320 рублей, но до 13 апреля новинку можно приобрести со скидкой 25 процентов за 240 рублей.

Пользователю предлагается взять на себя управление элитным подразделением Альфа, которое было создано для борьбы с экстремистскими формированиями. Игровой процесс совмещает элементы пошаговой стратегии и тактического симулятора. Действия разворачиваются на реальных исторических театрах военных действий. Игроку предстоит тщательно планировать действия бойцов на 20 секунд вперед, учитывая честную баллистику, особенности ландшафта и индивидуальные навыки каждого подчиненного. К работе над созданием проекта привлекались действующие сотрудники отрядов Альфа и Вымпел, что добавило игровым механикам высокий уровень реализма.

В представленной редакции сюжетная кампания подверглась глубокой переработке. Разработчики из студии MiST Land South добавили новые команды для бойцов, расширяющие тактические возможности на поле боя, а также включили дополнительные карты и модификации. Геймплей получил множество критических изменений, а сам дистрибутив уже содержит самую свежую версию обновления. Для запуска потребуется 2 гигабайта свободного места на жестком диске и 128 мегабайт оперативной памяти. Минимальная частота процессора Pentium 3 должна составлять 667 мегагерц. Игра поддерживает современные операционные системы, включая Windows 10 и Windows 11.