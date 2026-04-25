ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Alice: Madness Returns 14.06.2011
Экшен, Адвенчура, Аркада, Платформер, От третьего лица
8.8 1 735 оценок

Америкэн Макги рассказал, как необычным способом отбился от странных требований EA

IKarasik IKarasik

Бывший разработчик id Software и создатель серии Alice Америкэн Макги поделился закулисной историей разработки Alice: Madness Returns, раскрыв, насколько напряжёнными были отношения с издателем Electronic Arts.

По словам автора, команда маркетинга EA настаивала на изменении тона игры — им хотелось сделать проект более провокационным, добавить откровенности и подчеркнуть «сексуальность» главной героини. Макги категорически не согласился с таким подходом, считая, что это разрушает смысл и атмосферу истории.

Чтобы наглядно показать абсурдность подобных идей, разработчик пошёл на радикальный шаг: он отправил маркетологам намеренно гротескный и шокирующий концепт. Этот ход оказался эффективным — после этого подобные предложения прекратились.

Макги также отметил, что ему неоднократно приходилось отстаивать оригинальный образ Алисы, включая споры о внешнем виде персонажа. Он подчёркивает, что игра задумывалась как мрачная и психологически насыщенная история, а не как продукт, ориентированный на провокацию.

12
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Wersus Pro
команда маркетинга EA настаивала на изменении тона игры — им хотелось сделать проект более провокационным, добавить откровенности и подчеркнуть «сексуальность» главной героини

А сейчас всё(всех "контор") вафлетологи настаивают на добавление прямо противоположных "настроений".

5
ant 36436
Макги категорически не согласился с таким подходом, считая, что это разрушает смысл и атмосферу истории.

А люди высокой культуры категорически не согласны с Макги 😁

Но игры хорошие, им бы ремейки с допиленной боёвкой.

1
Jarvis666

Хорошо что продолжения Алисы не будет, так как под эгидой EA геев получилась бы инклю3ивная помойка с неграми.

Vad Pvn

Жаль он картинкой не поделился которую отправил...

BluntZebulon
сделать проект более провокационным, добавить откровенности и подчеркнуть «сексуальность» главной героини

В истории про совращение и абьюз малолетних? Офигенные предложения конечно!