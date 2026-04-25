Америкэн Макги рассказал, как необычным способом отбился от странных требований EA

Бывший разработчик id Software и создатель серии Alice Америкэн Макги поделился закулисной историей разработки Alice: Madness Returns, раскрыв, насколько напряжёнными были отношения с издателем Electronic Arts.

По словам автора, команда маркетинга EA настаивала на изменении тона игры — им хотелось сделать проект более провокационным, добавить откровенности и подчеркнуть «сексуальность» главной героини. Макги категорически не согласился с таким подходом, считая, что это разрушает смысл и атмосферу истории.

Чтобы наглядно показать абсурдность подобных идей, разработчик пошёл на радикальный шаг: он отправил маркетологам намеренно гротескный и шокирующий концепт. Этот ход оказался эффективным — после этого подобные предложения прекратились.

Макги также отметил, что ему неоднократно приходилось отстаивать оригинальный образ Алисы, включая споры о внешнем виде персонажа. Он подчёркивает, что игра задумывалась как мрачная и психологически насыщенная история, а не как продукт, ориентированный на провокацию.