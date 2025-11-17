ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Alice: Madness Returns 14.06.2011
Экшен, Адвенчура, Аркада, Платформер, От третьего лица
8.8 1 679 оценок

Моддер выпустил фанатский патч для Alice: Madness Returns, призванный исправить проблемный ПК-порт

monk70 monk70

Моддер Wemino взялся за благородную задачу — самостоятельно исправить ПК-порт Alice: Madness Returns и уже выпустил свой MadnessPatch. Для фанатского патча он на удивление богат функционалом: он не только улучшает текстуры, заставляет субтитры корректно масштабироваться выше 720p и настраивает камеру для сверхшироких разрешений, но и устраняет сбои, исправляет сломанную физику при высокой частоте кадров и помогает игре работать в оконном режиме без сбоев.

Вы, возможно, знаете Wemino по другим их отличным патчам: EchoPatch для F.E.A.R. и VorpalFix для оригинальной игры Alice. Новый мод не только привлекает внимание фанатов Alice; он также привлёк внимание создателя серии Американа Макги, который выразил своё одобрение X лаконичным «Замечательно».

Основные функции патча

  • Масштабирование шрифта субтитров
  • Исправления для высокой частоты кадров
  • Исправление сбоев и бесконечной загрузки
  • Исправление привязки входных данных
  • Принудительное использование текстур высокого разрешения
  • Исправление цветового пространства видео Bink
  • Отключение ускорения мыши
  • Отключение ускорения контроллера
  • Отключение сглаживания мыши
  • Исправление сверхширокого поля зрения
  • Пропуск кат-сцен нажатием Enter
  • Ограничитель частоты кадров
  • Разблокировка загружаемого контента Complete Edition
  • Улучшенное управление окнами
  • Отключение хаков для устаревших драйверов
  • Пропуск вступительных видеоролики при запуске игры

Все функции можно настроить через ini-файл.

10
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий