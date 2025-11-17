Моддер выпустил фанатский патч для Alice: Madness Returns, призванный исправить проблемный ПК-порт

Моддер Wemino взялся за благородную задачу — самостоятельно исправить ПК-порт Alice: Madness Returns и уже выпустил свой MadnessPatch. Для фанатского патча он на удивление богат функционалом: он не только улучшает текстуры, заставляет субтитры корректно масштабироваться выше 720p и настраивает камеру для сверхшироких разрешений, но и устраняет сбои, исправляет сломанную физику при высокой частоте кадров и помогает игре работать в оконном режиме без сбоев.

Вы, возможно, знаете Wemino по другим их отличным патчам: EchoPatch для F.E.A.R. и VorpalFix для оригинальной игры Alice. Новый мод не только привлекает внимание фанатов Alice; он также привлёк внимание создателя серии Американа Макги, который выразил своё одобрение X лаконичным «Замечательно».

Основные функции патча

Масштабирование шрифта субтитров

Исправления для высокой частоты кадров

Исправление сбоев и бесконечной загрузки

Исправление привязки входных данных

Принудительное использование текстур высокого разрешения

Исправление цветового пространства видео Bink

Отключение ускорения мыши

Отключение ускорения контроллера

Отключение сглаживания мыши

Исправление сверхширокого поля зрения

Пропуск кат-сцен нажатием Enter

Ограничитель частоты кадров

Разблокировка загружаемого контента Complete Edition

Улучшенное управление окнами

Отключение хаков для устаревших драйверов

Пропуск вступительных видеоролики при запуске игры

Все функции можно настроить через ini-файл.