Моддер выпустил фанатский патч для Alice: Madness Returns, призванный исправить проблемный ПК-порт

Моддер Wemino взялся за благородную задачу — самостоятельно исправить ПК-порт Alice: Madness Returns и уже выпустил свой MadnessPatch. Для фанатского патча он на удивление богат функционалом: он не только улучшает текстуры, заставляет субтитры корректно масштабироваться выше 720p и настраивает камеру для сверхшироких разрешений, но и устраняет сбои, исправляет сломанную физику при высокой частоте кадров и помогает игре работать в оконном режиме без сбоев.
Вы, возможно, знаете Wemino по другим их отличным патчам: EchoPatch для F.E.A.R. и VorpalFix для оригинальной игры Alice. Новый мод не только привлекает внимание фанатов Alice; он также привлёк внимание создателя серии Американа Макги, который выразил своё одобрение X лаконичным «Замечательно».
Основные функции патча
- Масштабирование шрифта субтитров
- Исправления для высокой частоты кадров
- Исправление сбоев и бесконечной загрузки
- Исправление привязки входных данных
- Принудительное использование текстур высокого разрешения
- Исправление цветового пространства видео Bink
- Отключение ускорения мыши
- Отключение ускорения контроллера
- Отключение сглаживания мыши
- Исправление сверхширокого поля зрения
- Пропуск кат-сцен нажатием Enter
- Ограничитель частоты кадров
- Разблокировка загружаемого контента Complete Edition
- Улучшенное управление окнами
- Отключение хаков для устаревших драйверов
- Пропуск вступительных видеоролики при запуске игры
Все функции можно настроить через ini-файл.
а что на счёт nvidia physics?
Круто!