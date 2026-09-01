Мододел сделал кооперативный мод для Alice: Madness Returns

Мододел под никнеймом Docwitson выпустил кооперативный мод для Alice: Madness Returns — теперь культовую игру можно проходить вдвоём. Проект под названием Alice Co-op находится в стадии альфа‑тестирования и позиционируется как экспериментальная реализация совместного прохождения для Windows‑версии игры.

Мод позволяет двум игрокам одновременно управлять собственными версиями Алисы: каждый запускает отдельный игровой клиент, а лёгкий UDP‑ретранслятор синхронизирует позиции персонажей, анимации и отдельные состояния игрового мира. При этом состояние рядовых противников определяется на стороне хоста — он выступает «авторитетным» источником данных об их положении, здоровье и выборе целей. Таким образом, враги могут атаковать обоих игроков, а разрушаемые объекты — исчезать для обоих участников сессии.

В Alice Co-op реализовано множество элементов совместной игры: синхронизированы прыжки, планирование, уменьшение, уклонения, атаки и ряд визуальных эффектов; согласованы смерти персонажей, перезапуски контрольных точек и возврат в главное меню. Для сложных сцен, где оригинальная одиночная логика игры может приводить к рассинхронизации, предусмотрены инструменты восстановления — в том числе безопасная и экстренная телепортация игроков, активация кат‑сцен и скоординированный перезапуск чекпоинтов.

Стоит учитывать, что Alice Co-op — это альфа‑версия, предназначенная для плейтестов. Автор рекомендует перед запуском сделать резервную копию сохранений и использовать отдельный профиль для кооперативной игры. Возможны ситуации, когда потребуется перезапуск контрольной точки — особенно в сценах с плотной скриптовой логикой. Кроме того, мод не является нативным мультиплеером на базе Unreal Engine 3: оба клиента по‑прежнему локально симулируют часть мира, из‑за чего боссы, движущиеся механизмы и отдельные визуальные эффекты могут рассинхронизироваться.

Скачать модификацию и ознакомиться с полной инструкцией по её установке можно по ссылке выше.

Alice Co-op — яркий пример того, как энтузиасты расширяют жизнь классических игр: несмотря на ограничения альфа‑статуса, мод даёт возможность заново пережить мрачную историю Алисы уже не в одиночку, а вместе с напарником.