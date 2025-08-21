Создатель American McGee's Alice навсегда уходит из игровой индустрии

Американ Джим Макги, геймдизайнер участвовавший в разработке игр серии Doom, Quake и игры по мотивам искаженной версии Алисы в стране чудес American McGee's Alice и Alice: Madness Returns's Alice заявил что окончательно уходит из игровой индустрии, поводом для этого послужил полный отказ студии Electronic Arts на передачу прав и разработку игр по вселенной American McGee, разработка 3 части была официально отменена и юридически он не имеет права даже искать издателя для игры из за полного запрета на использование франшизы, хотя сценарий и все сопутствующие материалы по игре были уже готовы, осталось только воплотить техническую часть игры. В своем patreon Макги опубликовал демонстрацию предложенную EA по работе над третьей частью, это артбук с описанием и сценарием из 414 страниц, именуемый "Библией дизайна".
На данный момент Джим Макги полностью сосредоточился на развитии своего интернет магазина и считает что в современных реалиях разработки видеоигр ему делать нечего.
"Со своей стороны я также достиг конечной точки в работе над «Алисой» и в производстве игр в целом. У меня не осталось ни идей, ни энергии, чтобы пустить их на создание новой игры про Алису. У меня также нет никакого интереса к поиску новых игровых идей в контексте нынешней ситуации с разработкой игр", - сообщил Макги
так индустрия и теряет творцов
Гениев своего рода. И главное отрубает им руки и не дают создавать. Он мог бы уйти к другому издателю, и назвать как-то по другому чуть перерисовав и изменив персонажей и антураж. Но что делать когда карты уже раскрыты и игра не позволяет их менять. Хотя по логике Авторские права должны быть сохранены за автором Стиля а не издателя.
как жить-то теперь,как жить-то
кто ты бы тебе интернет да вырубил
Новость действительно стара. Эх ЕА, ЕА... Такую выгоду упустили. А ведь American McGee's Alice, икона своего стиля как и произведения Тима Бертона. Смелый дизайн и психологическая атмосфера. Если есть игры похожие на American McGee's Alice, то их мало. Вся логика EA: "зачем отдавать права на разработку игры, зная что она выстрелит? Зачем? Пусть она уйдет в небытие, т.к. мы не будем ее развивать и выпускать. Зачем нам такие талантливые дизайнеры, которые могут и хотят делать стильно? Нет... уж лучше запретить развивать сей продукт и угробить в конце-концов... себя". Повторюсь когда-то ЕА реально была говорящей Electronic Arts (Электронные искусства), сейчас это просто Е А. Что то вау эффекта не наблюдается.
ЕА плевать на арт, им нужна прибыль.
а кому не нужна?
Пока есть калоеды, которые покупают DLC к симсу, батлфилды новые сомнительного качества и фифЫ...пока и будет плавать эта компания по очевидным причинам. Закончилась эпоха экспериментов в таких осатанелых корпоративных гигантах. И уникальные игры только у малых студий. И всегда стреляют хорошо, потому что люд скучает по УНИКАЛЬНЫМ играм. Достало это обезличивание, оказуаливание, упрощение, расширение аудитории.
Этой новости больше двух лет, с пробуждением!
Более того, в прошлом году Макги попросил всех поклонников и заинтересованных оставить его в покое.
Серия завершена, по остальным вопросам оращайтесь к ЕА.
пробудиться нужно не только мне. ибо запросов по поводу когда выйдет alice asylum великое множество
пробудиться нужно,но запостить не мешало,но модератоы пг такие модераторы
ну туда его