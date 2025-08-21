Создатель American McGee's Alice навсегда уходит из игровой индустрии

Американ Джим Макги, геймдизайнер участвовавший в разработке игр серии Doom, Quake и игры по мотивам искаженной версии Алисы в стране чудес American McGee's Alice и Alice: Madness Returns's Alice заявил что окончательно уходит из игровой индустрии, поводом для этого послужил полный отказ студии Electronic Arts на передачу прав и разработку игр по вселенной American McGee, разработка 3 части была официально отменена и юридически он не имеет права даже искать издателя для игры из за полного запрета на использование франшизы, хотя сценарий и все сопутствующие материалы по игре были уже готовы, осталось только воплотить техническую часть игры. В своем patreon Макги опубликовал демонстрацию предложенную EA по работе над третьей частью, это артбук с описанием и сценарием из 414 страниц, именуемый "Библией дизайна".

На данный момент Джим Макги полностью сосредоточился на развитии своего интернет магазина и считает что в современных реалиях разработки видеоигр ему делать нечего.

"Со своей стороны я также достиг конечной точки в работе над «Алисой» и в производстве игр в целом. У меня не осталось ни идей, ни энергии, чтобы пустить их на создание новой игры про Алису. У меня также нет никакого интереса к поиску новых игровых идей в контексте нынешней ситуации с разработкой игр", - сообщил Макги