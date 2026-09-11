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Alien Breed 18.10.1991
Экшен, Аркада, Шутер, Вид сверху, Научная фантастика
6.1 24 оценки

Alien Breed 35th Anniversary Collection получила демоверсию перед сентябрьским релизом

butcher69 butcher69

В Steam стала доступна бесплатная демоверсия Alien Breed 35th Anniversary Collection — юбилейного сборника, посвящённого 35-летию культовой серии. Полная версия коллекции выйдет 24 сентября.

Пробная версия позволяет заранее оценить обновлённый интерфейс, улучшенную частоту смены кадров и некоторые игры, вошедшие в состав сборника. Разработчики также предлагают добавить коллекцию в список желаний Steam, чтобы получать уведомления о новостях.

Alien Breed 35th Anniversary Collection объединит библиотеку игр так называемой «первой эры» серии и дополнит их современными возможностями управления. При этом оригинальная игровая механика останется без изменений. Сборник получит поддержку двух контроллеров для 2D- и 3D-игр, мыши и клавиатуры в трёхмерных проектах, быстрых сохранений и дополнительных слотов.

В коллекцию также войдёт интерактивный архив Vault, который расскажет историю Alien Breed через концепт-арты, рекламные материалы и раздел Timeline с интервью оригинальных разработчиков и ретроспективными видео. Раздел Lost Files позволит ознакомиться с неизданными проектами и отвергнутыми идеями, связанными с серией.

Для поклонников оригинального опыта предусмотрены ретро-фильтры, переключение между форматами 4:3 и 16:9, эффекты CRT, включая Scanlines и Mega CRT, а также пользовательские рамки. Дополнительно можно настраивать графику, звук и игровые параметры.

Таким образом, сборник старается сохранить атмосферу оригинальных игр Alien Breed, одновременно избавляя их от части технических ограничений старого железа и делая классику удобнее для современных игроков.

ПК 1 Трейлеры 2
8
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Rio17

Ксеноморф Джонси ты где ска 😂