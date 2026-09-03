Авторы Alien Breed 35th Anniversary Collection объявили дату выхода бесплатной демоверсии в Steam

Студия Antstream и издательство Commodore сообщили о скором выходе бесплатной пробной версии сборника Alien Breed 35th Anniversary Collection. Ознакомительное демо станет доступно в сервисе Steam 10 сентября 2026 года в 16:00 по британскому времени (18:00 по московскому времени). Тестирование стартует ровно за 2 недели до полноценного релиза антологии, намеченного на 24 сентября 2026 года.

В рамках демонстрационной версии игрокам предложат опробовать переработанное управление и оценить обновленный темп классических перестрелок. Разработчики адаптировали боевую систему под современные стандарты с поддержкой управления двумя аналоговыми стиками, а также подготовили пробный доступ к архивному разделу The Vault. Пользователи смогут изучить часть интерактивной исследовательской станции, где собраны редкие дизайн-документы, концепт-арты и архивные материалы создателей оригинальных частей.

Выход демоверсии призван подогреть интерес к масштабному контенту полного издания, включающего сразу 6 классических игр серии первой эпохи. В финальном релизе заявлены одиночный режим выживания против бесконечных волн пришельцев Horde Mode, локальный кооператив на одном экране, а также сетевой режим Rush Mode, в котором прохождение уровней происходит в условиях постоянного риска без сохранений и права на ошибку после гибели отряда.

Несмотря на то что в демке представлены обновленные игры эпохи 1990-х годов, системные требования проекта остаются поводом для споров среди любителей ретро-гейминга. Даже для ознакомительного билда на базе операционной системы Windows 10 авторы запрашивают обязательную поддержку графического API DirectX 12, 8 гигабайт оперативной памяти и видеокарту уровня Nvidia GeForce GTX 960. В рекомендованных требованиях значатся процессор Intel Core i3-10100, 16 гигабайт оперативной памяти и видеоускоритель Nvidia GeForce GTX 1050.

Создатели проекта отдельно подчеркнули, что сборник активно тестировался на портативном устройстве Steam Deck, где показал плавную работу. При этом русскоязычной аудитории придется знакомиться с классикой без родной локализации - в демоверсии и полном издании полностью отсутствует перевод на русский язык, а текст и субтитры ограничены английским, немецким, французским и итальянским языками.

Франшиза Alien Breed от студии Team17 дебютировала в 1991 году на компьютере Commodore Amiga и стала культовым научно-фантастическим боевиком, во многом определившим развитие жанра изометрических шутеров с ксеноморфами.