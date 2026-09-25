На ПК состоялся релиз сборника Alien Breed 35th Anniversary Collection с 6 классическими играми эпохи Amiga

Студия Antstream и издательство Commodore выпустили в сервисе Steam антологию Alien Breed 35th Anniversary Collection, приуроченную к 35-летию культовой фантастической франшизы от Team17. В состав комплекта вошли 6 оригинальных проектов эпохи Amiga, включая Alien Breed, расширенное издание Alien Breed Special Edition 92, хардкорный сиквел Alien Breed II, 2 версии Alien Breed: Tower Assault для платформ A1200 и CD32, а также шутеры от первого лица Alien Breed 3D и The Killing Grounds. Сборник доступен по цене 1600 рублей с учетом временной 20-процентной скидки при базовой стоимости 2000 рублей и не содержит поддержки русского языка.

Разработчики снабдили старые тайтлы современным управлением с полной поддержкой геймпадов для 2D-игр, возможностью использования мыши и клавиатуры в 3D-выпусках, системой быстрых сохранений и набором графических фильтров под экраны CRT. Помимо оригинальных одиночных кампаний и локального кооператива, переиздание получило сетевой режим Rush Mode без права на ошибку и отдельный режим выживания Horde Mode.

Особое внимание авторы уделили интерактивному музею, оформленному в виде исследовательской космической станции. В виртуальных залах представлены дизайн-документы, концепт-арты, неизданные прототипы вроде отмененной части Alien Breed для портативной консоли PSP, архивные видеоматериалы и обновленный саундтрек от креативного директора переиздания.

После долгих размышлений наиболее подходящим эпохе решением показался рок 1990-х годов в духе Bon Jovi, Aerosmith, Red Hot Chili Peppers и Linkin Park. Как и в кино, музыка способна усилить эмоциональный фон и задать необходимое настроение.

- Карл Д-Коста, креативный директор проекта

Первые покупатели встретили сборник преимущественно положительными отзывами, однако без технических нареканий релиз не обошелся. Игроки жалуются на периодические сбои в меню паузы, из-за которых пропадают строчки сохранения прогресса, конфликты интерфейса при взаимодействии с терминалами Intex на контроллере и полное отсутствие виртуальной клавиатуры для ввода классических паролей и чит-кодов. Дополнительные вопросы вызвал и размер дистрибутива, превышающий 8.5 ГБ при том, что оригинальные образы игр занимали менее 50 МБ.

Спорной стороной переиздания оказалось и состояние трехмерных частей Alien Breed 3D и The Killing Grounds. Проекты работают через встроенный эмулятор в нативном сверхнизком разрешении 1990-х годов без современных улучшений рендеринга, превращаясь на широкоформатных мониторах в размытую картинку. Часть пользователей сочла ценник антологии завышенным за прямые порты без глубокой технической переработки, тогда как другие оценили бережное сохранение оригинального игрового процесса и атмосферы ретро-платформ.