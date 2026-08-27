Alien Deathstorm станет более динамичной игрой Rebellion с процедурными боями и элементами песочницы

Rebellion Developments представила новые подробности Alien Deathstorm — напряжённого экшена с видом от первого лица, который заметно отличается от более методичной Atomfall. Во время Xbox @ Gamescom разработчики показали новые фрагменты игрового процесса и подтвердили, что игра выйдет весной 2027 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Игрокам предстоит взять на себя роль инженера, оказавшегося в центре смертельно опасной катастрофы. Окружение будет постоянно разрушаться, а одним из наиболее опасных участков станет ядерный реактор, которому угрожает расплавление. Для решения технических проблем герой сможет использовать Сквайра — систему, позволяющую диагностировать и анализировать неисправности. По словам разработчиков, здесь используются некоторые идеи из песочницы Atomfall.

В борьбе с инопланетянами пригодится знакомый поклонникам Alien датчик движения. Однако его показания могут искажаться, поэтому полностью полагаться на прибор не получится. Дополнительное разнообразие обеспечат процедурно генерируемые столкновения, а интенсивность хоррор-сцен будет зависеть от действий игрока.

Арсенал начнётся с пистолета, но позднее расширится за счёт пистолета-пулемёта и дробовика. Оружие можно улучшать и модифицировать с помощью чертежей и деталей для создания новых насадок. Особенно полезным дробовик окажется в ближнем бою, когда противники подберутся слишком близко.

Alien Deathstorm выглядит как более ориентированный на экшен проект Rebellion, при этом разработчики сохраняют элементы исследования и взаимодействия с окружением. Насколько удачным окажется это сочетание, станет понятно после релиза весной 2027 года.