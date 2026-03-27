Alien Deathstorm вдохновлена Лавкрафтом и научной фантастикой 80-х

Студия Rebellion Developments раскрыла новые подробности о своём научно-фантастическом хоррор-шутере Alien Deathstorm. По словам главы дизайна игры Бен Фишер, проект черпает вдохновение из лавкрафтианского ужаса и эстетики научной фантастики 1980-х годов.

Действие игры разворачивается на удалённой колонии за пределами Земли, связь с которой внезапно оборвалась. Игроку предстоит отправиться туда, чтобы выяснить причины катастрофы и попытаться спасти выживших. Разработчики намеренно не раскрывают подробности сюжета, чтобы сохранить интригу.

Визуально и атмосферно игра ориентируется на «аналоговую» научную фантастику 80-х: механические панели управления, массивные устройства и индустриальную эстетику вместо современных сенсорных интерфейсов. По словам Фишера, на стиль проекта повлияли как произведения из жанра лавкрафтианского ужаса, связанного с творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта, так и классические VHS-фильмы того периода.

Главным героем станет боевой инженер — специалист по спасательным операциям, бою и техническим работам. Такие специалисты первыми прибывают на станции и колонии, с которыми была потеряна связь, чтобы обеспечить поддержку выжившим до прибытия основной спасательной группы.

Разработчики отмечают, что во время исследования колонии игрок иногда будет чувствовать преимущество над врагами, однако ощущение полной безопасности не появится никогда — опасности могут поджидать в любой части комплекса.

Релиз Alien Deathstorm запланирован на 2027 год. Игра выйдет на ПК, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X and Series S.