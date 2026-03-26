Alien Deathstorm 2027 г.
Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7 1 оценка

Rebellion Games анонсировала Alien Deathstorm на Xbox Partner Preview

IKarasik IKarasik

В этом году Xbox Partner Preview студия Rebellion Games представила свой новый проект — Alien Deathstorm, научно-фантастический шутер с элементами хоррора от первого лица.

Игрокам предстоит исследовать разрушенную внеземную колонию, охваченную катастрофическим мега-штормом и захваченную кровожадными пришельцами. Используя как стратегию, так и мощное оружие, герои должны противостоять ордам монстров в отчаянной борьбе за выживание.

Игра выйдет на Xbox Series X|S и PC через Xbox Play Anywhere, а также будет доступна в Xbox Game Pass с первого дня релиза.

Комментарии:  6
ДЕНИСКА_омск

Из компании за морпеха АВП 2010 сделали отдельную игру... долго чет они

5
WarGods

А что вполне неплохо, я бы сыграл =)