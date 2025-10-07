ЧАТ ИГРЫ
Alien: Isolation 07.10.2014
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Стелс, От первого лица, Космос
8.7 3 213 оценок

Alien Isolation должна была быть короче - но слишком умный ксеноморф всё изменил

butcher69 butcher69

Alien Isolation, признанная одной из лучших хоррор-игр десятилетия, могла быть значительно короче — если бы не интеллект её главного чудовища. Как рассказал сценарист проекта Дион Лэй в интервью FRVR, причиной необычной продолжительности стала эволюция ИИ Ксеноморфа, который оказался… слишком умным.

«Ксеноморф действительно эволюционировал по мере разработки, — вспоминает Лэй. — К тому времени, когда он стал идеальным, мы поняли: „О, вау, всё занимает гораздо больше времени!“» По задумке, игра должна была быть более динамичной, но из-за непредсказуемого поведения противника темп прохождения резко замедлился — игрокам приходилось действовать осторожно, прятаться чаще и передвигаться медленнее.

Ксеноморф в Alien Isolation не просто следует скриптам: он учится на действиях игрока, меняет маршруты, реагирует на звуки и сигналы. Такой уровень адаптации сделал монстра пугающе живым и заставил команду Creative Assembly пересмотреть изначальные темпы игры. «Было бы здорово сделать её короче, — признался Лэй. — Но на тот момент сценарий был уже завершён, и серьёзно что-то менять стало невозможно».

Alien Isolation - хоррор, которому до сих пор нет равных

В итоге разработчики оставили всё как есть — и не прогадали. Хотя в 2014 году игра получила смешанные отзывы из-за длины, со временем Alien Isolation стала культовой и считается эталоном атмосферного ужаса. Её система двойного ИИ — с «директором» напряжения и «игривым» Ксеноморфом — вдохновила целое поколение хоррор-разработчиков.

А фанаты всё ещё ждут новостей о сиквеле, анонсированном в 2024 году.

Комментарии:  8
gliga142

реально не догоняю че все так прутся с этой игры - чужой тупо ходит по скриптам .. сидишь под столом постоянно , динамика нулевая.

Kelthic

Папич, разлогинься

MNM 777

Одна из лучших игр по Чужим

SkyraX

как раз вчера подумывал перепройти с дополнениями всеми, на релизе играл только основную игру, стоит? какие дополнения нормальные?

MelodiousTristram

🥰❤️‍🔥

HITMAN 5

Игра зачёт 👍

Egik81

Пиарчик для поддержки не давно вышедшей не VR версии Alien Rogue Incursion видимо.

Evgen Lawson

Не смотря на свой возраст это до сих пор лучшая игра по вселенной Чужих. Настоящий survival horror. Сюжет, отсылки к первому фильму и мастерски переданная атмосфера, бомбическое звуковое сопровождение, графика и антураж - все это не отпускало до самых финальных титров.