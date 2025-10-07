Alien Isolation должна была быть короче - но слишком умный ксеноморф всё изменил

Alien Isolation, признанная одной из лучших хоррор-игр десятилетия, могла быть значительно короче — если бы не интеллект её главного чудовища. Как рассказал сценарист проекта Дион Лэй в интервью FRVR, причиной необычной продолжительности стала эволюция ИИ Ксеноморфа, который оказался… слишком умным.
«Ксеноморф действительно эволюционировал по мере разработки, — вспоминает Лэй. — К тому времени, когда он стал идеальным, мы поняли: „О, вау, всё занимает гораздо больше времени!“» По задумке, игра должна была быть более динамичной, но из-за непредсказуемого поведения противника темп прохождения резко замедлился — игрокам приходилось действовать осторожно, прятаться чаще и передвигаться медленнее.
Ксеноморф в Alien Isolation не просто следует скриптам: он учится на действиях игрока, меняет маршруты, реагирует на звуки и сигналы. Такой уровень адаптации сделал монстра пугающе живым и заставил команду Creative Assembly пересмотреть изначальные темпы игры. «Было бы здорово сделать её короче, — признался Лэй. — Но на тот момент сценарий был уже завершён, и серьёзно что-то менять стало невозможно».
В итоге разработчики оставили всё как есть — и не прогадали. Хотя в 2014 году игра получила смешанные отзывы из-за длины, со временем Alien Isolation стала культовой и считается эталоном атмосферного ужаса. Её система двойного ИИ — с «директором» напряжения и «игривым» Ксеноморфом — вдохновила целое поколение хоррор-разработчиков.
А фанаты всё ещё ждут новостей о сиквеле, анонсированном в 2024 году.
реально не догоняю че все так прутся с этой игры - чужой тупо ходит по скриптам .. сидишь под столом постоянно , динамика нулевая.
Папич, разлогинься
Одна из лучших игр по Чужим
как раз вчера подумывал перепройти с дополнениями всеми, на релизе играл только основную игру, стоит? какие дополнения нормальные?
🥰❤️🔥
Игра зачёт 👍
Пиарчик для поддержки не давно вышедшей не VR версии Alien Rogue Incursion видимо.
Не смотря на свой возраст это до сих пор лучшая игра по вселенной Чужих. Настоящий survival horror. Сюжет, отсылки к первому фильму и мастерски переданная атмосфера, бомбическое звуковое сопровождение, графика и антураж - все это не отпускало до самых финальных титров.