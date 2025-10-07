Alien Isolation должна была быть короче - но слишком умный ксеноморф всё изменил

Alien Isolation, признанная одной из лучших хоррор-игр десятилетия, могла быть значительно короче — если бы не интеллект её главного чудовища. Как рассказал сценарист проекта Дион Лэй в интервью FRVR, причиной необычной продолжительности стала эволюция ИИ Ксеноморфа, который оказался… слишком умным.

«Ксеноморф действительно эволюционировал по мере разработки, — вспоминает Лэй. — К тому времени, когда он стал идеальным, мы поняли: „О, вау, всё занимает гораздо больше времени!“» По задумке, игра должна была быть более динамичной, но из-за непредсказуемого поведения противника темп прохождения резко замедлился — игрокам приходилось действовать осторожно, прятаться чаще и передвигаться медленнее.

Ксеноморф в Alien Isolation не просто следует скриптам: он учится на действиях игрока, меняет маршруты, реагирует на звуки и сигналы. Такой уровень адаптации сделал монстра пугающе живым и заставил команду Creative Assembly пересмотреть изначальные темпы игры. «Было бы здорово сделать её короче, — признался Лэй. — Но на тот момент сценарий был уже завершён, и серьёзно что-то менять стало невозможно».

В итоге разработчики оставили всё как есть — и не прогадали. Хотя в 2014 году игра получила смешанные отзывы из-за длины, со временем Alien Isolation стала культовой и считается эталоном атмосферного ужаса. Её система двойного ИИ — с «директором» напряжения и «игривым» Ксеноморфом — вдохновила целое поколение хоррор-разработчиков.

А фанаты всё ещё ждут новостей о сиквеле, анонсированном в 2024 году.