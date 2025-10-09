Alien: Isolation оказалась слишком страшной, но разработчики ни о чём не жалеют

Бывший сценарист студии Creative Assembly Дион Лэй рассказал в подкасте FRVR о том, как хоррор Alien: Isolation стал «слишком пугающим» даже для самих авторов. По словам разработчика, из-за чрезмерного уровня страха некоторые игроки просто не могли пройти игру, что, возможно, повлияло на продажи. Однако Лэй подчеркнул, что студия осознанно выбрала этот путь и не жалеет о своём решении.
Разработчик вспомнил показ игры для прессы, когда один из журналистов должен был провести за геймпадом около двадцати минут. Однако из-за реалистичного поведения ксеноморфа тот настолько испугался, что провёл в укрытии почти час, не решаясь выйти из шкафчика. Этот случай, по словам Лэя, наглядно показал, насколько удачно сработал искусственный интеллект противника — и насколько глубоко игра воздействует на психику.
«Да, мы могли бы сделать игру мягче, или не такой пугающей и, возможно, продать больше копий, — признался Лэй. — Но тогда мы бы потеряли саму суть того, что делали». Разработчики из Creative Assembly изначально хотели передать ощущение безысходности и одиночества, характерное для первого фильма «Чужой». Центральным элементом всей игры стала совокупность фактов от поведения ксеноморфа и дизайна локаций. Именно это сделало Alien: Isolation особенной — и пугающей даже для подготовленных игроков.
Лэй признаёт, что подобная направленность могла ограничить аудиторию: многие геймеры попросту не выдерживали напряжения и бросали прохождение. Схожие проблемы возникали и у других студий — например, в Resident Evil 8, где из-за ужасающей атмосферы Capcom позже добавила возможность выбирать между видом от первого и третьего лица, чтобы снизить уровень страха.
Тем не менее, Alien: Isolation спустя более десяти лет остаётся эталоном психологического ужаса и примером того, как страх может стать не просто элементом геймплея, а полноценным художественным инструментом.
Игра доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. В данный момент в разработке находится продолжение, но подробности о нём пока не раскрываются.
Не страшной а нудной, по шкафам прятаться..
Ну ты может быть в те годы был пуганым олдом. А я, например, прошел игру с большим удовольствием и чувством облегчения, когда весь этот кошмар закончился. Многие и про скрипты то тогда не знали. Сейчас я могу проходить такие игры с покерфэйсом, но в юности такие игры воспринимаются иначе.
Сурвайвел хоррор таким и должен быть.
О да вспомнил как в юности мертвый космос прохол, оглядываясь посторонам в каждой комнате😂
Страшная игра ??? Ой ржу ёпт... Страшная 6ля...... Самим то не смешно там ?
Играл?
Это был 2014 год, если что, то тогда даже четвертый резик считался хоррором. Да что там резик, Дед Спайс пугал людей. Сегодня хорроры тех лет вызывают умиление, а тогда это было действительно страшно.
Outlast да в студию тебе подать типо ходи, бегай, др#чи.
Страшная игра была первые 20 минут после появления чужого, но потом он только раздражает. Неубиваемая скриптовая имба с 3-мя зацикленными действиями - это оооочень страшно.
которая еще и знае где ты, и от этого мешает еще сильнее
Соглашусь. У меня примерно через час ощущение страха превратилось в "забагайся где-нибудь в текстурах, ху*ня читерская" и дело в невозможном уровне сложности, а в том что датчик движения прекращался в конце помещения и мгновенно появлялся в противоположном конце (просто телепортация читерская не иначе). Но игра всё равно хороша.
а ты хотел симулятор ходьбы? враги вообще то и должны мешать, ну если это конечно не какое нибудь соевое гов\но, где они отлетают с тычки, чисто как декорация для мира. а не доволен ты тем, что он знает где ты только оттого, что не понял суть чужого: сколько раз то говорить вам, бл.ть, что это сверхорганизм, он умнее человека, да это читы в техническом плане, если говорить об игре, но как ещё ты смог бы показать более умного врага, который к тому же интерактивно за тобой гоняется и устраивает засады, если даже в ориге фильма Скотта его понёрфили? ты если не хочешь чтоб он тебе мешал, так накатил бы какой нибудь инвиз-мод для чужого и спокойно бы бегал, я уверен такой есть, какие проблемы то?
Начал играть и совершенно игра не зацепила. Поиграл минут 40 и удалил. А ещё и купил её за чем то
Даже до Чужого не дошёл?
Да вроде дошёл - не помню точно. Давно уже дело было. Возможно вернусь со временем и попробую её ещё раз - может быть зайдет....
Она оказалась слишком нудной. Первый час игры был интересен, дальше прятки под столами и в шкафах...
Так, комментаторы идите нахой. Я например прошёл её на старте и охренел от ии. Ситуация: прячусь под столом, прошёл наш ксен, я случайно подвинул ведро, эта хрень зашла обратно в комнату и заверещала видимо от того что ведро стоит не на месте. Чуете? Если это не страшно, то прошу свои варианты.
А прикинь, если она просто так заверещала? А шататься туда-сюда для него норма.
И я добавлю свои 5 копеек. Он довольно быстро стал раздражающим, часто своими блужданиями около единственного прохода не давал пройти. Или когда без видимых причин просто ходил за мной, хотя мест куда еще можно было пойти хватало.
А когда дали огнемёт то даже намёки на страх пропали, ЛКМ и он убежал.
Но игра все равно поноавилась.
"Поноавилась". Сделайте уже возможность редактирования в мобильной версии сайта!
+++
Функция редактирования очень актуальна. Тоже раздражает ее отсутствие
Неиронично завидую тем, кому эта игра показалась страшной. Сам я дико обожаю Чужих, но вот напугать Изолента меня не смогла, увы. Скорее, нагнала зевоту и скуку.
ОТ того, что чужой постоянно преследует именно тебя, когда на корабле находится много выживших, игра не становится страшной, а сильно заскриптованной и однообразной. Но хотя, геймлей иногда разбавляется, когда ты сталкиваешься с андроидами. Разрабы заставляют тебя прятаться под всеми столами и шкафами и это раздражает. Но игра напрягает, а значит игра не симулятор ходьбы, как многие другие хорроры - это плюс.
не обязательно. мы даже не знаем - один ли это чужой или разные.
так что многие столкновения могут быть случайными, а не каким-то "преследованием".
Страшная игра это Blood: One Unit Whole Blood, а эта просто интересная стелс игрушка .