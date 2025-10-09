Alien: Isolation оказалось слишком страшной, но разработчики ни о чём не жалеют

Бывший сценарист студии Creative Assembly Дион Лэй рассказал в подкасте FRVR о том, как хоррор Alien: Isolation стал «слишком пугающим» даже для самих авторов. По словам разработчика, из-за чрезмерного уровня страха некоторые игроки просто не могли пройти игру, что, возможно, повлияло на продажи. Однако Лэй подчеркнул, что студия осознанно выбрала этот путь и не жалеет о своём решении.

Разработчик вспомнил показ игры для прессы, когда один из журналистов должен был провести за геймпадом около двадцати минут. Однако из-за реалистичного поведения ксеноморфа тот настолько испугался, что провёл в укрытии почти час, не решаясь выйти из шкафчика. Этот случай, по словам Лэя, наглядно показал, насколько удачно сработал искусственный интеллект противника — и насколько глубоко игра воздействует на психику.

«Да, мы могли бы сделать игру мягче или не такой пугающей и, возможно, продать больше копий, — признался Лэй. — Но тогда мы бы потеряли саму суть того, что делали». Разработчики из Creative Assembly изначально хотели передать ощущение безысходности и одиночества, характерное для первого фильма «Чужой». Центральным элементом всей игры стала совокупность фактов от поведения ксеноморфа и дизайна локаций. Именно это сделало Alien: Isolation особенной — и пугающей даже для подготовленных игроков.

Лэй признаёт, что подобная направленность могла ограничить аудиторию: многие геймеры попросту не выдерживали напряжения и бросали прохождение. Схожие проблемы возникали и у других студий — например, в Resident Evil 8, где из-за ужасающей атмосферы Capcom позже добавила возможность выбирать между видом от первого и третьего лица, чтобы снизить уровень страха.

Тем не менее, Alien: Isolation спустя более десяти лет остаётся эталоном психологического ужаса и примером того, как страх может стать не просто элементом геймплея, а полноценным художественным инструментом.

Игра доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. В данный момент в разработке находится продолжение, но подробности о нём пока не раскрываются.