Alien: Isolation 07.10.2014
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Стелс, От первого лица, Космос
8.7 3 217 оценок

Alien: Isolation оказалось слишком страшной, но разработчики ни о чём не жалеют

Gutsz Gutsz

Бывший сценарист студии Creative Assembly Дион Лэй рассказал в подкасте FRVR о том, как хоррор Alien: Isolation стал «слишком пугающим» даже для самих авторов. По словам разработчика, из-за чрезмерного уровня страха некоторые игроки просто не могли пройти игру, что, возможно, повлияло на продажи. Однако Лэй подчеркнул, что студия осознанно выбрала этот путь и не жалеет о своём решении.

Разработчик вспомнил показ игры для прессы, когда один из журналистов должен был провести за геймпадом около двадцати минут. Однако из-за реалистичного поведения ксеноморфа тот настолько испугался, что провёл в укрытии почти час, не решаясь выйти из шкафчика. Этот случай, по словам Лэя, наглядно показал, насколько удачно сработал искусственный интеллект противника — и насколько глубоко игра воздействует на психику.

«Да, мы могли бы сделать игру мягче или не такой пугающей и, возможно, продать больше копий, — признался Лэй. — Но тогда мы бы потеряли саму суть того, что делали». Разработчики из Creative Assembly изначально хотели передать ощущение безысходности и одиночества, характерное для первого фильма «Чужой». Центральным элементом всей игры стала совокупность фактов от поведения ксеноморфа и дизайна локаций. Именно это сделало Alien: Isolation особенной — и пугающей даже для подготовленных игроков.

Лэй признаёт, что подобная направленность могла ограничить аудиторию: многие геймеры попросту не выдерживали напряжения и бросали прохождение. Схожие проблемы возникали и у других студий — например, в Resident Evil 8, где из-за ужасающей атмосферы Capcom позже добавила возможность выбирать между видом от первого и третьего лица, чтобы снизить уровень страха.

Тем не менее, Alien: Isolation спустя более десяти лет остаётся эталоном психологического ужаса и примером того, как страх может стать не просто элементом геймплея, а полноценным художественным инструментом.

Игра доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. В данный момент в разработке находится продолжение, но подробности о нём пока не раскрываются.

Комментарии:  4
simaSPb

Не страшной а нудной, по шкафам прятаться..

3
Юрий Пенкин

Ребят это дёшево?

нитгитлистер
Isolation стал «слишком пугающим» даже для самих авторов.

дада верим верим

MrDork

Страшная игра была первые 20 минут после появления чужого, но потом он только раздражает. Неубиваемая скриптовая имба с 3-мя зацикленными действиями - это оооочень страшно.