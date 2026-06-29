Энтузиаст работает над кооперативом для Alien: Isolation

Пользователь Reddit Dropper7894 в настоящее время работает над многопользовательским кооперативным модом для Alien: Isolation. И хотя точная дата выхода пока неизвестна, моддер поделился первым видео с игровым процессом.

Dropper7894 работает над этим модом последние несколько недель. Цель — добавить в режим «Выживание» кооперативный мультиплеер. «Выживание» — это напряжённый одиночный режим испытаний с определёнными задачами. Игроки должны как можно быстрее выбраться из небольших замкнутых пространств внутри станции Севастополь. По пути им нужно избегать неумолимого ксеноморфа, который постоянно охотится за ними, делая каждый забег напряжённым и непредсказуемым.