Моддеры ликуют: инструментарий для "Alien: Isolation" обновился до версии 1.0. Теперь в игру можно добавить вообще всё

Мэтт Файлер потратил почти двенадцать лет на то, чтобы дать игрокам полную свободу творчества. Сначала он два с половиной года возился с прототипами, а затем еще девять лет официально создавал утилиту OpenCAGE. Всё это время инструменты были открыты для всех желающих. Именно поэтому у легендарного и безумно пугающего хоррора от Creative Assembly уже есть куча модификаций.

Правда, знаменитый VR-мод стоит особняком. Его создатели не писали код с нуля, а просто включили скрытый режим виртуальной реальности. Разработчики игры забросили его перед самым релизом и оставили в файлах.

И вот OpenCAGE наконец-то добрался до версии 1.0, которую уже можно скачать в Steam. Файлер с гордостью говорит о том, что его инструментарий:

... дорос до этапа, когда с его помощью можно добавлять полноценные кастомные карты, миссии, режимы, персонажей, оружие, анимации, звуки, модельки, текстуры и вообще всё, что угодно!

Чтобы продемонстрировать возможности движка, Файлер прямо сейчас собирает фанатскую карту в сеттинге Halo.

Там будут свои синематики, враги, пушки — и все это на абсолютно новой локации со своим интерфейсом, — делится разработчик. — Проект дополз до кондиции, позволяющей клепать тотальные конверсии. Именно это всегда и было моей конечной целью, так что чертовски круто наконец-то до нее добраться!.

К слову, Alien: Isolation это одна из тех редких игр, которая способна до чёртиков напугать даже людей с железными нервами. Всё благодаря непредсказуемости и беспощадности Ксеноморфа, который преследует вас по пятам. Да и эти роботы-андроиды с их стеклянными глазами тоже спуску не дают.

Остается надеться, что благодаря креативным модам у нас появится отличный повод вернуться на «Севастополь» и хоть как-то скрасить ожидание сиквела — Alien: Isolation 2 должна выйти ориентировочно в 2027 году.