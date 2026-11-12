На следующей неделе в Epic Games Store бесплатно раздадут хоррор Alien: Isolation

На следующей неделе в цифровом магазине Epic Games Store пройдет очередная еженедельная раздача игр, но на этот раз игроки смогут получить не инди-игру, а полноценный ААА-хит. Начиная с 19 ноября 2026 года, пользователи смогут бесплатно добавить в свою библиотеку культовый научно-фантастический хоррор от первого лица Alien: Isolation, разработанный студией Creative Assembly и изданный компанией SEGA. В данный момент идет раздача авто-баттлера Knightica.

К сожалению, из-за ограничений со стороны издателя (SEGA) игра недоступна для приобретения и получения в рамках раздачи на аккаунтах с российским регионом. Для добавления тайтла в библиотеку потребуется учетная запись другого региона.

События игры разворачиваются спустя 15 лет после сюжета оригинального фильма "Чужой". Игрокам предстоит взять на себя роль Аманды Рипли, которая отправляется на космическую станцию "Севастополь" в поисках информации об исчезновении своей матери, но сталкивается со смертоносным ксеноморфом.