Саундтрек Alien: Isolation официально выпущен в цифре и получит физические копии на виниле и кассетах

SEGA и Creative Assembly отметили 10-ю годовщину Alien: Isolation анонсом сиквела. Hollywood Records со своей стороны отметила это событие официальным выпуском саундтрека оригинальной игры.

Hollywood Records выпускает Alien: Isolation с музыкой от композиторского дуэта Джо Хенсона и Алексис Смит с темами Джерри Голдсмита. Альбом из 20 треков выпущен в честь 10-летнего юбилея игры как в цифровом формате, так и на кроваво-зеленом виниле и зеленой кассете с функцией отслеживания движения, с оригинальной обложкой Нимита Малавиа, любезно предоставленной iam8bit.

Саундтрек доступен в цифровом формате на Amazon, Apple Music и Spotify.