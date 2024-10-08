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Alien: Isolation 07.10.2014
Экшен, Ужасы, Стелс, От первого лица, Космос
8.7 2 977 оценок

Саундтрек Alien: Isolation официально выпущен в цифре и получит физические копии на виниле и кассетах

monk70
Новости

SEGA и Creative Assembly отметили 10-ю годовщину Alien: Isolation анонсом сиквела. Hollywood Records со своей стороны отметила это событие официальным выпуском саундтрека оригинальной игры.

Hollywood Records выпускает Alien: Isolation с музыкой от композиторского дуэта Джо Хенсона и Алексис Смит с темами Джерри Голдсмита. Альбом из 20 треков выпущен в честь 10-летнего юбилея игры как в цифровом формате, так и на кроваво-зеленом виниле и зеленой кассете с функцией отслеживания движения, с оригинальной обложкой Нимита Малавиа, любезно предоставленной iam8bit.

Саундтрек доступен в цифровом формате на Amazon, Apple Music и Spotify.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake

а на бобинах будет? дед спрашивает

1
Пользователь ВКонтакте

Оо, вот это интересно. // Артём Ханферов

0
Brock_Harrison

Надо было написать в новости: статья носит информ характер, данный товар не доступен для покупки на территории РФ.

0
vertehwost

У кого-нибудь завалялся мем с котом и часами?

0
LIMITRON
1
askazanov

А чё тут нет, нафига мне реклама на сторонние ресурсы!!???

-2