Сценарист Alien: Isolation сначала сомневался в Амандe Рипли, но позже понял, что она придала истории душу

Бывший сценарист Alien: Isolation Дион Лэй признался, что изначально не поддерживал идею сделать Аманду Рипли, дочь героини оригинальных фильмов Эллен Рипли, главной героиней игры. Об этом он рассказал в подкасте FRVR.

По словам Лэя, идея принадлежала его коллеге — ведущему программисту Крису Гаскойну, который предложил вариант с Амандой, когда команда искала подходящего протагониста. Однако тогда сценарист счёл эту задумку слишком «удобной» и сравнил её с классическим приёмом из фильмов вроде «Сын Франкенштейна».

«Я подумал, что это слишком просто и предсказуемо», — признался Лэй.

Ситуация изменилась, когда соавтор сценария Дэн Эбнетт предложил логичное обоснование появления Аманды в центре сюжета: она отправляется на поиски матери, что естественным образом приводит её к столкновению с чужим.

«Когда всё обрело смысл, история наполнилась весом и сердцем. Всё стало гораздо человечнее», — отметил Лэй.

Сегодня трудно представить Alien: Isolation без Аманды Рипли. Её личная мотивация и эмоциональная связь с событиями оригинальной саги сделали игру одной из самых напряжённых и атмосферных в жанре научно-фантастического хоррора.

Ранее Лэй также говорил, что Alien: Isolation могла бы продаваться лучше, если бы разработчики «смягчили ужасы», но команда сознательно выбрала сохранить жуткую атмосферу и напряжение до конца.