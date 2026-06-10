Alien: Isolation 2 делает страх ещё ближе - журналисты назвали первые полчаса игры настоящим испытанием на выживание

После анонса на Summer Game Fest разработчики Alien: Isolation 2 впервые показали играбельную версию проекта представителям прессы. Судя по опубликованным превью, продолжение культового хоррора намерено не просто сохранить атмосферу оригинала, а сделать её ещё более напряжённой и беспощадной.

По словам журналистов, первые минуты игры разворачиваются на загадочной планете, где главному герою предстоит добраться до потерпевшего крушение корабля. Уже на этом этапе разработчики активно используют окружение, освещение и звуковой дизайн, чтобы заставить игрока чувствовать постоянную тревогу и неуверенность в каждом следующем шаге.

Первые полчаса Alien: Isolation 2 включают исследование локаций, решение головоломок и встречу с ксеноморфом. При этом основная формула осталась прежней: скрытность, осторожность и постоянный страх быть обнаруженным. Однако теперь монстр стал ещё опаснее. Согласно впечатлениям журналистов, ксеноморф способен услышать игрока на значительно большем расстоянии, что делает попытки спрятаться гораздо менее надёжными.

Пресса особенно отмечает атмосферу проекта. В нескольких материалах игру описывают как хоррор, который заставляет бояться буквально собственной тени. Вместо зрелищного экшена разработчики вновь делают ставку на психологическое давление и ощущение постоянной угрозы — именно то, за что фанаты полюбили первую Alien: Isolation.

Пока что у Alien: Isolation 2 нет даты выхода и даже ориентировочного релизного окна. Тем не менее первые впечатления журналистов позволяют предположить, что Creative Assembly готовит одно из самых ожидаемых возвращений в жанре научно-фантастических хорроров последних лет.