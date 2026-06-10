Alien: Isolation 2 делает страх ещё ближе - журналисты назвали первые полчаса игры настоящим испытанием на выживание

После анонса на Summer Game Fest разработчики Alien: Isolation 2 впервые показали играбельную версию проекта представителям прессы. Судя по опубликованным превью, продолжение культового хоррора намерено не просто сохранить атмосферу оригинала, а сделать её ещё более напряжённой и беспощадной.
По словам журналистов, первые минуты игры разворачиваются на загадочной планете, где главному герою предстоит добраться до потерпевшего крушение корабля. Уже на этом этапе разработчики активно используют окружение, освещение и звуковой дизайн, чтобы заставить игрока чувствовать постоянную тревогу и неуверенность в каждом следующем шаге.
Первые полчаса Alien: Isolation 2 включают исследование локаций, решение головоломок и встречу с ксеноморфом. При этом основная формула осталась прежней: скрытность, осторожность и постоянный страх быть обнаруженным. Однако теперь монстр стал ещё опаснее. Согласно впечатлениям журналистов, ксеноморф способен услышать игрока на значительно большем расстоянии, что делает попытки спрятаться гораздо менее надёжными.
Пресса особенно отмечает атмосферу проекта. В нескольких материалах игру описывают как хоррор, который заставляет бояться буквально собственной тени. Вместо зрелищного экшена разработчики вновь делают ставку на психологическое давление и ощущение постоянной угрозы — именно то, за что фанаты полюбили первую Alien: Isolation.
Пока что у Alien: Isolation 2 нет даты выхода и даже ориентировочного релизного окна. Тем не менее первые впечатления журналистов позволяют предположить, что Creative Assembly готовит одно из самых ожидаемых возвращений в жанре научно-фантастических хорроров последних лет.
Журнашлюхи так постоянно красочно описывают ПЕРВЫЕ минуты игры, словно они сели играть в компьютерную игру первый раз в жизни. Типа что-то пошевелилось вон там слева, и они уже обосpались и бегут писать восторженные рецензии. С другой стороны, их существование финансово полностью оправдано и выгодно компаниям: людей, смакующих желтуху, очень и очень много.
Круто 🤟
В кои-то веке делают игру для взрослых людей. А главное она аутентичная. Слышишь крэпкам?
Забавно видеть превью второй части от ИГН , они в своё время первой части поставили 59 баллов из 100 , считай что назвали игру мусором .
Ждем🥺. Впечатления двоякие от картинки. Эффекты конечно сильно лучше. Но в прошлой части прям хороший контраст был в любых условиях . Тут какая то дымка постоянная перед глазами, мыльный анрил детектед 💀