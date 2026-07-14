Alien: Isolation 2 может столкнуться с неожиданной проблемой - судьба Аманды Рипли уже продолжили вне игр

Анонс Alien: Isolation 2 стал одной из самых приятных неожиданностей для поклонников survival horror, однако вместе с ним возник и важный сюжетный вопрос. Финал оригинальной Alien: Isolation оставил судьбу Аманды Рипли открытой, но за прошедшие годы её история получила продолжение за пределами игровой серии — в мобильной Alien: Blackout и официальных комиксах Dark Horse. Теперь Creative Assembly предстоит решить, учитывать ли этот пласт канона или сосредоточиться на новой сюжетной линии.

Главным героем сиквела может стать совершенно другой человек, а события развернутся на новой колониальной планете, где вновь хозяйничает ксеноморф. При этом разработчики, похоже, намеренно могут избежать прямого повторения истории 2014 года, предлагая новый взгляд на вселенную «Чужого».

Между тем поклонники серии знают, что после спасения с разрушенной станции «Севастополь» Аманда не исчезла. События Alien: Blackout показывают её побег со станции «Мендель», а затем комиксы Aliens: Resistance и Aliens: Rescue рассказывают о борьбе героини против корпорации «Вейланд-Ютани» вместе с бывшей колониальной морпехом Зулой Хендрикс. В этих историях атмосфера скрытного выживания уступает место более динамичным столкновениям с ксеноморфами, что заметно отличает их от Alien: Isolation.

Дополнительные упоминания Аманды встречаются и в Alien: Rogue Incursion, где подтверждается, что её противостояние с корпорацией продолжилось. Однако после закрытия студии Survios будущее этой сюжетной линии оказалось под вопросом.

Именно поэтому Alien: Isolation 2 находится в непростой ситуации. Если Creative Assembly признает события комиксов частью игровой хронологии, Аманда уже не сможет стать центральной фигурой новой истории без серьёзных сюжетных объяснений. Если же студия решит проигнорировать эти произведения, неизбежно возникнут вопросы у поклонников расширенной вселенной.

Пока разработчики и 20th Century Studios не раскрывают деталей, но одно уже выглядит очевидным: наследие семьи Рипли по-прежнему остаётся одной из важнейших частей франшизы. Даже если главную роль теперь играет новый персонаж, тень Аманды и её борьбы с «Вейланд-Ютани» продолжает определять развитие вселенной. Именно от того, как Creative Assembly свяжет эти сюжетные линии, во многом будет зависеть восприятие долгожданного продолжения.