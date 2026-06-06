Alien: Isolation 2 наконец получил первый трейлер: культовый космический хоррор возвращается на PC, PS5, Xbox и Switch 2

На Summer Game Fest состоялась одна из самых ожидаемых демонстраций для поклонников хорроров — Creative Assembly и Sega впервые полноценно представили Alien: Isolation 2. Продолжение культовой игры 2014 года получило дебютный показ и подтверждение платформ: проект выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Точная дата релиза пока не объявлена.

О разработке сиквела стало известно ещё в 2024 году, когда студия отмечала десятилетие оригинальной Alien: Isolation. После этого авторы надолго ушли в тень, лишь изредка напоминая о существовании проекта короткими тизерами. Теперь стало очевидно: игра не только жива, но и уверенно движется к релизу.

Судя по первым кадрам, Alien: Isolation 2 сохраняет всё то, за что фанаты полюбили оригинал. Атмосфера постоянной угрозы, мрачные коридоры космических станций и ощущение беспомощности перед смертоносным ксеноморфом по-прежнему остаются в центре внимания. Разработчики явно не стремятся превратить серию в боевик, делая ставку на напряжение, скрытность и психологический ужас.

Это особенно важно, поскольку первая Alien: Isolation за годы после выхода обрела статус одной из лучших игр по вселенной «Чужого». Несмотря на смешанный коммерческий старт, проект получил огромную поддержку игроков и со временем стал настоящей классикой жанра survival horror.

Пока подробностей о сюжете немного, но уже сейчас можно сказать, что Sega и Creative Assembly решили не отходить от формулы, которая сделала оригинал культовым. Для поклонников научно-фантастических ужасов это, пожалуй, одна из самых многообещающих премьер ближайших лет. А если новый ксеноморф окажется хотя бы таким же безжалостным, как его предшественник, спокойных вечеров после релиза ждать точно не стоит.