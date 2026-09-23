Alien: Isolation 2 получила собственные технологии освещения и звука - UE5 оказалось недостаточно для хоррора

Creative Assembly решила использовать собственные технологии освещения и звука при разработке Alien: Isolation 2, поскольку возможностей Unreal Engine 5 оказалось недостаточно для реализации некоторых задумок. Об этом рассказал художник по окружению Арчи Уайтхед.

По словам разработчика, Unreal Engine 5 стал хорошей основой для игры, однако хоррор предъявляет особые требования к работе со светом. В Alien: Isolation 2 разработчикам важно практически мгновенно реагировать на изменения окружающей обстановки — вспышки молний, мерцание огня, вращение сирен и другие динамические источники света должны выглядеть естественно даже в очень тёмных сценах.

Именно поэтому Creative Assembly создала собственное решение для освещения. Уайтхед отметил, что стандартная система Lumen рассчитана прежде всего на более яркие сцены, тогда как хоррору приходится постоянно работать с глубокими тенями и небольшим количеством источников света. Дополнительной проблемой стали металлические поверхности, которые активно отражают окружающее освещение. Команде пришлось отдельно искать баланс между реалистичным отражением света и сохранением нужной атмосферы.

Собственная технология появилась и в звуковой системе. По сравнению с первой Alien: Isolation она должна точнее учитывать пространственную структуру помещений. Звуки из соседних комнат, вентиляционных шахт и других частей локации распространяются по окружению и отражаются от поверхностей, поэтому один и тот же источник может восприниматься по-разному в зависимости от положения игрока.

Для Alien: Isolation 2 это особенно важно, поскольку звук и освещение напрямую работают на атмосферу и помогают создавать напряжение ещё до появления непосредственной угрозы. Creative Assembly таким образом не отказывается от Unreal Engine 5 полностью, а дополняет движок собственными решениями там, где стандартных инструментов недостаточно для специфических задач хоррора.

Alien: Isolation 2 выйдет на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и PC. Дата релиза пока не объявлена.