Alien: Isolation 2 появится на фестивале хорроров FrightFest 2026

SEGA Europe и Creative Assembly объявили о новом сотрудничестве с культовым фестивалем хоррор-фэнтези FrightFest. Alien: Isolation 2 — это продолжение оригинальной игры, и в течение пяти дней, с четверга 27 августа по понедельник 31 августа, в кинотеатре Odeon LUXE Leicester Square у поклонников FrightFest появится первая в Великобритании возможность сыграть в пролог предстоящей игры в жанре survival horror.

Креативный директор Creative Assembly Эл Хоуп сказал:

Ужасы — это жанр, который процветает благодаря атмосфере и напряжению, независимо от того, смотрите ли вы его в кинотеатре или держите в руках контроллер. Партнёрство с FrightFest — идеальное сочетание. Их аудитория ценит искусство создания страха, и мы с нетерпением ждём дать им возможность лично испытать неумолимый ужас Alien: Isolation 2.

Alien: Isolation 2 снова сведёт игроков лицом к лицу с самым смертоносным убийцей кинематографа: ксеноморфом из «Чужого». В совершенно новом сеттинге, сюжете и с новым главным героем игроки испытают то же смертельное напряжение, которое сделало оригинальную игру непревзойдённым хоррором на выживание.

Фестиваль FrightFest 2026 пройдет с 27 по 31 августа, на Лестер-сквер в Лондоне в кинотеатрах Odeon LUXE Leicester Square и Odeon LUXE West End.