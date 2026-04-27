Alien Isolation 2 создается на движке Unreal Engine 5

Недавно компания SEGA выпустила тизер проекта Alien Isolation 2. Теперь появилось официальное подтверждение того, какой движок будет лежать в основе игры. По данным студии Creative Assembly, Alien Isolation 2 будет работать на Unreal Engine 5, а не на фирменном Cathode Engine.

Эта информация поступила напрямую от разработчиков. В настоящий момент компания ищет старшего менеджера по разработке. В описании вакансии прямо указано, что это отличная возможность для талантливого менеджера присоединиться к команде сиквела Alien Isolation, который создается на движке Unreal Engine 5.

Многих фанатов эта новость может разочаровать. Хотя у 1 части на релизе и были технические проблемы, игра обладала потрясающей атмосферой и отлично работала. Однако оригинальный проект вышел более 10 лет назад, и разработчики, вероятно, решили не обновлять Cathode Engine до уровня современных стандартов. Проект Alien Isolation 2 находится на очень ранней стадии производства. Поскольку студия только ищет сотрудников, можно с уверенностью сказать, что релиз состоится не раньше 2028 года.

Предполагается, что игра будет использовать как минимум Unreal Engine 5.6. В этой версии движка появились значительные улучшения в работе с аппаратной трассировкой лучей. Эти изменения помогают ускорить и сделать более плавным глобальное освещение Lumen. Благодаря таким обновлениям движок устраняет 1 из главных проблем с нагрузкой на процессор, которая раньше замедляла работу. Разработчики теперь могут создавать более детализированные и сложные сцены, сохраняя при этом стабильные 60 кадров в секунду.

Главной претензией к большинству игр на Unreal Engine 5 остаются подтормаживания. В тизере также была показана большая открытая локация, поэтому остается надеяться, что создатели приложат все усилия, чтобы избежать типичных проблем проектов с открытым миром на этом движке.