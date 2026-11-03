Alien: Isolation 2 вернётся к истокам "Чужого" и сосредоточится на хорроре

Продолжение Alien: Isolation сохранит верность жанру survival horror, а разработчики не собираются отходить от формулы первой части. Об этом рассказал креативный директор игры Эл Хоуп в интервью IGN на фестивале Lucca Comics and Games. По его словам, команда считает, что во вселенной первого фильма «Чужой» ещё осталось немало возможностей для новых историй. Главная идея сиквела — вновь перенести игроков в ту эпоху и атмосферу, когда даже один ксеноморф мог стать источником настоящего ужаса и серьёзным испытанием.
Оригинальная Alien: Isolation вышла в 2014 году. Её главной героиней была Аманда Рипли, дочь Эллен Рипли, которая отправилась на космическую станцию «Севастополь» в поисках сведений об исчезновении матери. Однако вторая часть сосредоточится на совершенно новом персонаже. Хоуп особо подчеркнул, что разработчики гордятся историей Аманды, но в Alien: Isolation 2 игрокам предстоит управлять Блейк. Она работает на корпорацию «Вейланд-Ютани» и до событий игры никогда не сталкивалась с ксеноморфами, поэтому встреча с существом станет для неё первым подобным испытанием.
О Блейк уже известно, что она занимает должность менеджера в «Вейланд-Ютани» и недавно прибыла на планету LV-921. Её цель — найти лабораторию, которую Аманда Рипли отправила в открытый космос со станции «Севастополь». Правда, внутри лаборатории всё ещё находится ксеноморф.
Дата выхода Alien: Isolation 2 пока не объявлена.
Наконец-то блядь нормальный хоррор делают, а не очередную пострелушечную парашу! Alien: Isolation 2 в рот ебёт весь современный экшен-кал — один ксеноморф снова будет загонять нас как сучек, а за офисную крысу из «Вейланд-Ютани» мы вообще ахуеем от ужаса :)
P.s resident в сердечке на него нареканий нету
Это будет уже третья игра про сильно-независимую работницу В.Ю... Впрочем, главное чтобы геймплей был не хуже, чем в предыдущей игре - остальное формальности.