Alien: Isolation 2 вернётся к истокам "Чужого" и сосредоточится на хорроре

Продолжение Alien: Isolation сохранит верность жанру survival horror, а разработчики не собираются отходить от формулы первой части. Об этом рассказал креативный директор игры Эл Хоуп в интервью IGN на фестивале Lucca Comics and Games. По его словам, команда считает, что во вселенной первого фильма «Чужой» ещё осталось немало возможностей для новых историй. Главная идея сиквела — вновь перенести игроков в ту эпоху и атмосферу, когда даже один ксеноморф мог стать источником настоящего ужаса и серьёзным испытанием.

Оригинальная Alien: Isolation вышла в 2014 году. Её главной героиней была Аманда Рипли, дочь Эллен Рипли, которая отправилась на космическую станцию «Севастополь» в поисках сведений об исчезновении матери. Однако вторая часть сосредоточится на совершенно новом персонаже. Хоуп особо подчеркнул, что разработчики гордятся историей Аманды, но в Alien: Isolation 2 игрокам предстоит управлять Блейк. Она работает на корпорацию «Вейланд-Ютани» и до событий игры никогда не сталкивалась с ксеноморфами, поэтому встреча с существом станет для неё первым подобным испытанием.

О Блейк уже известно, что она занимает должность менеджера в «Вейланд-Ютани» и недавно прибыла на планету LV-921. Её цель — найти лабораторию, которую Аманда Рипли отправила в открытый космос со станции «Севастополь». Правда, внутри лаборатории всё ещё находится ксеноморф.

Дата выхода Alien: Isolation 2 пока не объявлена.