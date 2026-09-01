Художественный руководитель Alien: Isolation 2 дала совет, как играть в игру чрезмерно пугливым игрокам

На выставке Gamescom 2026 художественный руководитель Alien: Isolation 2 Ана Сопикова поделилась простым, но действенным лайфхаком для тех, кто боится проходить хоррор-сиквел: достаточно убавить громкость музыки. В беседе с порталом GamesRadar+ Сопикова объяснила, что звуковое сопровождение играет ключевую роль в создании напряжения. По ее словам, даже когда ксеноморфа нет рядом, а игрок просто идет по темному коридору, зловещая музыка может вызвать настоящий паралич страха.

Многие не осознают, насколько сильно музыка влияет на нагнетание ужаса. Вы можете идти по пустому коридору, но из-за саундтрека вам кажется, что чужой вот-вот выпрыгнет.

Она добавила, что команда Creative Assembly тщательно балансирует между скукой и сердечным приступом, используя музыку, освещение, анимацию и геймплей как единый механизм. Разработчики не хотят держать игроков в постоянном пике страха, иначе эффект притупится.

Это нарративная игра, в которой важна история. Мы выстраиваем опыт так, чтобы моменты ужаса сменялись передышкой, поддерживая эмоциональные взлеты и падения.

Журналисты издания, признавшиеся, что первая часть Alien: Isolation вместе с Resident Evil 7 была для них слишком страшной, поинтересовались, предусмотрены ли в сиквеле специальные "разгрузочные" моменты для тревожных игроков, наподобие глав за Грейс и Леона в Resident Evil Requiem. На это Сопикова прямо не ответила, но дала понять, что команда ищет способы сделать игру доступной для более широкой аудитории, не жертвуя атмосферой.

Релиз Alien: Isolation 2 ожидается спустя 15 лет после выхода первой части, признанной классикой жанра, и обещает ещё более умного и жестокого ксеноморфа.