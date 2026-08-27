Игроки опробовавшие Alien: Isolation 2 на Gamescom остались в восторге от хоррора - первые детали сюжета

На проходящей выставке Gamescom студия Creative Assembly и компания SEGA предоставили посетителям возможность лично оценить играбельный пролог грядущего космического хоррора Alien: Isolation 2. Первые отзывы игроков и журналистов оказались крайне положительными. Сиквел хвалят за улучшенную графику и развитие основных механик оригинала.

По словам опробовавших демоверсию, игра впечатляет визуальной составляющей и уровнем проработки. Особое внимание аудитория обратила на лицевые анимации нового поколения, великолепную актерскую игру и озвучку, а также на густую, давящую атмосферу. Что касается игрового процесса, стелс-механики сохранили прежнее напряжение и держат в постоянном страхе перед встречей с ксеноморфом.

По словам игроков, события сиквела разворачиваются спустя несколько месяцев после катастрофы на станции «Севастополь». Основным местом действия станет шахтерская колония «Куросаки» на объекте Lv.921, принадлежащая корпорации «Вейланд-Ютани»

Главной героиней выступает сотрудница корпорации по имени Блейк. Став свидетельницей падения неизвестного космического судна неподалеку от станции, она вместе с двумя коллегами отправляется на место крушения для поиска выживших и выяснения причин аварии. Упавшим кораблем оказывается лабораторный модуль «Джемини» — тот самый отсек, который Аманда Рипли изолировала и отстрелила в открытый космос в первой части игры, заперев внутри Чужого. Исследуя обломки, герои понимают, что смертоносная угроза пережила дрейф в космосе. Демоверсия заканчивается внезапным скримером при обнаружении монстра.

Из превью от журналистов стало известно, что Creative Assembly продолжают следовать эстетике оригинального фильма Ридли Скотта 1979 года и наработкам концепт-художника Рона Кобба. При этом появились вайбы «Чужих» Джеймса Кэмерона (1986) из-за синеватой цветокоррекции.

Несмотря на теплый прием демоверсии, довольно странно, что авторы до сих пор не назвали дату релиза. Еще до начала Gamescom разработчики обещали очертить хотя бы примерные сроки выхода хоррора, но этого пока так и не произошло. Не исключено, что студия готовит отдельный анонс под конец выставки.