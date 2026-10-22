Климат как элемент геймплея: Creative Assembly раскрыла новые подробности хоррора Alien: Isolation 2 на BGS 2026

Разработчики из студии Creative Assembly в ходе прошедшей выставки Brasil Game Show 2026 провели пресс-конференцию, посвященную долгожданному сурвивал-хоррору Alien: Isolation 2. Креативный директор Эл Хоуп и ведущий художник по окружению Арчи Уайтхед подробно рассказали, как динамические погодные условия изменят привычную формулу выживания и выведут противостояние с Ксеноморфом на новый уровень.

В отличие от первой части, действие которой разворачивалось в замкнутых и клаустрофобных коридорах космической станции «Севастополь», сюжет сиквела перенесет игроков на поверхность отдаленной, терзаемой штормами колонии. Главной героине — Блейк, сотруднице корпорации Weyland-Yutani, — предстоит исследовать как аванпост «Куросаки», так и опасные открытые пространства планеты, где климат становится полноценным участником игрового процесса.

Разработчики подчеркнули, что ИИ Ксеноморфа в Alien: Isolation 2 был был значительно улучшен на базе движка Unreal Engine 5. Теперь идеальный хищник динамически реагирует на изменения окружающей среды, включая ветер и бури. Сильный порывистый ветер серьезно снижает видимость и заглушает звуки. Игроку станет гораздо сложнее расслышать шаги приближающейся твари. В то же время буря мешает и самому Чужому улавливать движения человека, создавая опасные ситуации, когда обе стороны могут столкнуться лицом к лицу совершенно неожиданно.

Погодные условия напрямую влияют на использование снаряжения. В качестве примера авторы привели внутренние тесты: брошенный для отвлечения монстра сигнальный фальшфейер из-за резкого порыва ветра может улететь обратно к игроку, выдав его местоположение, или, наоборот, унестись далеко в сторону, открывая безопасный путь.

«Мы создаем эволюционировавший опыт Isolation, где природа так же сурова, как и сам Ксеноморф. Тварь учится адаптироваться к открытым пространствам, сохраняя системный, нескриптованный характер охоты», — отметил Эл Хоуп, креативный директор проекта.

В данный момент Alien: Isolation 2 находится в активной разработке для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Издателем выступает компания SEGA, однако точная дата релиза игры пока не подтверждена.