Креативный директор Alien: Isolation 2 объяснил 10-летний перерыв перед созданием сиквела

Анонс Alien: Isolation 2 стал одним из самых громких событий в жанре хорроров, и теперь креативный директор проекта Эл Хоуп официально объяснил, почему Creative Assembly решила вернуть франшизу именно сейчас. По его словам, это решение стало результатом идеального совпадения времени и опыта, накопленного студией за прошедшие годы.

Разработчик признался, что первые наброски продолжения создавались еще в 2014 году, однако тогда студия была полностью загружена другими проектами. Впрочем, затяжная пауза пошла игре на пользу: за десять лет проект сформировал вокруг себя преданное сообщество и привлек новую аудиторию, чьи отзывы помогли авторам переосмыслить франшизу.

«Я думал о том, что мы могли бы сделать в сиквеле, еще до выхода первой части. Но, думаю, как студия мы были просто очень заняты. В итоге этот перерыв подарил нам целое десятилетие новых игроков, которые открывали для себя Isolation и делились своими впечатлениями», — рассказал Эл Хоуп в интервью IGN.

Сейчас разработчики уверены, что индустрия и сама студия полностью готовы к возвращению Ксеноморфа. На данный момент над Alien: Isolation 2 трудится команда, состоящая как из ключевых авторов оригинала, так и из новых специалистов, которые должны привнести свежие идеи в жанр survival horror.

«Если коротко, мы просто почувствовали, что время пришло. Мы невероятно рады возможности работать над этой игрой вместе с фантастической командой. Нам удалось объединить людей, создававших первую часть, и потрясающих новых специалистов. Это действительно особенный сплав», — заключил креативный директор.

Официально подтверждено, что разработка Alien: Isolation 2 ведется для PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC и Nintendo Switch 2. Дату релиза издательство Sega объявит позже.