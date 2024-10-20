Около 90% разработчиков оригинальной Alien Isolation, ушли; разнообразие - ключевая тема сиквела - слух

После долгого перерыва Alien Isolation готовится к грандиозному возвращению в будущем. Франшиза официально получила подтверждение о сиквеле в прошлом месяце, а Creative Assembly подтвердила, что более подробная информация будет предоставлена ​​в свое время.



Однако новая утечка, похоже, заранее раскрывает подробности о производстве сиквела. Согласно новой утечке, Alien Isolation 2 будет разрабатываться совершенно другой командой.



Почему это важно: Многие считают оригинальную игру вершиной survival horror. С новой командой, возглавляющей сиквел, еще предстоит увидеть, вернет ли франшиза былую славу.

Последняя информация об Alien Isolation 2 поступила от инсайдера с 4Chan. Он утверждает, что около 10% разработчиков Creative Assembly , которые работали над оригинальной игрой, по-прежнему являются частью команды.



Среди основных разработчиков ушел также ведущий программист ИИ, который был пионером культовой двойной системы ИИ. Инсайдер далее уточняет, что почти все из первоначальной команды программистов покинули студию.



Согласно списку вакансий игра будет использовать движок UE5. В списке вакансий Creative Assembly также подчеркивается тот же акцент на разнообразии и инклюзивности, что и у других разработчиков , что позволяет предположить, что разнообразие будет играть важную роль в разработке.



Возможно команда даже обратиться за консультацией к противоречивой компании Sweet Baby Inc. в рамках этих усилий. Еще одно недавнее объявление о вакансиях на сайте разработчика указывает на схожую цель.