Около 90% разработчиков оригинальной Alien Isolation, ушли; разнообразие - ключевая тема сиквела - слух

После долгого перерыва Alien Isolation готовится к грандиозному возвращению в будущем. Франшиза официально получила подтверждение о сиквеле в прошлом месяце, а Creative Assembly подтвердила, что более подробная информация будет предоставлена в свое время.
Однако новая утечка, похоже, заранее раскрывает подробности о производстве сиквела. Согласно новой утечке, Alien Isolation 2 будет разрабатываться совершенно другой командой.
Почему это важно: Многие считают оригинальную игру вершиной survival horror. С новой командой, возглавляющей сиквел, еще предстоит увидеть, вернет ли франшиза былую славу.
Последняя информация об Alien Isolation 2 поступила от инсайдера с 4Chan. Он утверждает, что около 10% разработчиков Creative Assembly , которые работали над оригинальной игрой, по-прежнему являются частью команды.
Среди основных разработчиков ушел также ведущий программист ИИ, который был пионером культовой двойной системы ИИ. Инсайдер далее уточняет, что почти все из первоначальной команды программистов покинули студию.
Согласно списку вакансий игра будет использовать движок UE5. В списке вакансий Creative Assembly также подчеркивается тот же акцент на разнообразии и инклюзивности, что и у других разработчиков , что позволяет предположить, что разнообразие будет играть важную роль в разработке.
Возможно команда даже обратиться за консультацией к противоречивой компании Sweet Baby Inc. в рамках этих усилий. Еще одно недавнее объявление о вакансиях на сайте разработчика указывает на схожую цель.
всё понятно. можно не ждать
Ну ты учитывай, что это слух еще и с 4chan, но все же история звучит весьма правдоподобно. Посмотрим потом по первым трейлерам, что да как
Что ж, удачного провала.
в числе первых побежишь с торрента качать
А ты продолжай быть тепилой, тебе срут на голову а ты благодаришь за теплую шапку, или ты сам из "этих" или терпила.
ну ты и лицемер.
то есть ты признаешь, что игра - повесточная, но в твоем маня-мирке играть в повесточные игры бесплатно - не зашквар?
кто еще терпила. бесплатно и уксус сладкий, так?
Инсайдер с 4чана это конечно мощно, чисто мусорная новость ради этих ваших баллов.
ждем бодипозитивного небинарного ксеноморфа с витилиго?
Всё ясно можно не ждать // Максим Кутузов
Сделают Хищника трансгендером? Это будет мем.
Открывайте ворота приехала суета. Видимо мозгов совсем нет раз потянуло на инклюзивность.
Ну если для них очень важно угодить 0.0000001% населению планеты, ну что же я могу сказать тогда... Желаю удачного провала! Всё-таки игры делать нужно для людей, а не для извращенцев, если хотите успеха. Радует, что это просто слух пока что.
Обратите внимание, что в играх с участием Sweet Baby Inc. никогда НЕТ хорошего сюжета. Сюжет всегда позорное днище, смысл которого продвигать радужную инклюзивность, а не рассказывать интересную историю. Если эти паразиты правда будут консультировать разработчиков игры, значит эта игра не достойна даже скачивания с торрента. Поэтому я рад, что всё это просто слух.
А еще есть мощный и правдивый инсайд с Двача: главным героем Alien Isolation 2 будет черный трансгендер пансексуал, а саму игру будут спонсировать Джордж Сорос и Барак Обама!
А Барак Обама такой - "Ватттт?! Я вообще-то во время своего правления для черных репрессивные меры применял"
Мда, закапывайте если так. Опять игра не для игры, а для какой-то хрени.
Я так понимаю завязка будет на том, что в этот раз Рипли влюбится в свою спасительницу, а злая корпорация её похитит и ей надо будет спасти свою любовь, а чужой для галочки хд
Насколько можно доверять словам этого инсайдера?
Потому что в основе этого жанра - страх и выживание, а если нарочно скармливать монстру "людей", то это уже другое.. // Максим Мельтюхов
Свит бейби вспомнят и добавят в игру все существующие гендеры и ориентации, а чужой сделает всё остальное. // Глеб Громов
тупой вброс, 90% специалистов ушли? и что? в игровой индустрии всегда текучка была и будет, допустим 90% разработчиков gta san andreas не участвует в работе над 6 частью, или тема разнообразия, неужели будет женщина героиня? опять? Это самый тупой блог на пг который я когда либо читал, пора бы уже запомнить что на форчане никто из инсайдеров не сидит
Если ксеноморф начнёт методично истреблять всех этих трансформеров, то почему бы и нет, вполне неплохая идея
Автор этой новости очевидно и сам её выдумал ради того, чтобы заработать бонусы на ПГ, в особенности упомянув абсолютно ни к чему уже приснопамятную SBI
4Ch последнее место где можно верить людям. Звучит как кликбейт и
Как раз думал какую игру не купить. Пожалуй, вот эту и не куплю.