Разработчики Alien: Isolation 2 не планируют упрощать сиквел ради расширения свободы действий игроков

Разработчики Alien: Isolation 2 хотят мотивировать игроков использовать новые стратегии выживания, не снижая при этом уровень сложности и не делая Ксеноморфа менее пугающим. Во время пресс-конференции на выставке Brasil Game Show 2026 креативный директор франшизы Эл Хоуп и ведущий художник по окружению Арчи Уайтхед из студии Creative Assembly объяснили, как команда планирует развивать игровой процесс сиквела, основываясь на том, как аудитория научилась справляться с пришельцем в первой части.

Одной из тем, затронутых разработчиками, стала репутация Alien: Isolation как «игры про прятки в шкафах». Команда признает, что такое поведение вошло в привычку у многих игроков, однако считает, что из-за страха пойти на риск часть аудитории так и не попробовала другие возможности, которые предлагала игра.

В сиквеле авторы намерены расширить спектр доступных опций и помочь игрокам лучше ориентироваться в альтернативных методах выживания. По словам разработчиков, это не означает, что игра станет проще — цель в том, чтобы дать пользователям больше уверенности для экспериментов с различными подходами перед лицом опасности.

Команда стремится сохранить главную суть Alien: Isolation: механику преследования, где одно-единственное существо представляет собой постоянную угрозу. В то же время игрокам предоставят новые инструменты, чтобы они сами могли решать, как действовать в каждой конкретной ситуации.

В ходе беседы один из разработчиков упомянул ощущение облегчения, которое возникало при достижении станций сохранения в первой части. Этот момент позволял ненадолго сбросить напряжение, оценить доступные ресурсы и обдумать, какие действия оказались успешными. По его мнению, подобное чувство может помочь игроку обрести уверенность и для тестирования других стратегий.

Продолжение призванно использовать этот опыт, чтобы сделать выбор игрока более интуитивным и понятным, но без отмены последствий за допущенные ошибки. Идея заключается в том, чтобы игроки продолжали испытывать страх, но имели больше возможностей понять, как именно совладать с угрозой.

Еще одним важным элементом станет адаптация Ксеноморфа к открытым пространствам (вне помещений). Погода и новые условия погони добавят переменные, которые смогут удивить даже тех, кто досконально изучил поведение существа в первой игре.

Alien: Isolation 2 официально подтверждена для ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2, но точной даты выхода у хоррора пока нет.