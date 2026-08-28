Разработчики Alien: Isolation 2 рассказали, как динамическая погода и открытый мир изменят охоту Ксеноморфа

Продолжение культового хоррора Alien: Isolation совершит масштабный шаг вперед и выведет игровой процесс за рамки привычных клаустрофобных коридоров. Разработчики из Creative Assembly официально подтвердили, что в сиквеле появятся просторные зоны на открытом воздухе. Такое расширение локаций призвано предоставить геймерам больше тактической свободы и вариативности в попытках спастись от Ксеноморфа. Игроки смогут сами выбирать маршруты и методы выживания, комбинируя перемещение по узким отсекам станций с маневрированием на открытой местности.

При этом авторы заверяют, что игра не превратится в типичный боевик и полностью сохранит фирменную атмосферу ужаса. Как подчеркнула арт-директор Анна Сопикова, дизайн открытых пространств создается с упором на напряженную механику «кошек-мышки». Смена обстановки лишь добавит процессу непредсказуемости: если в коридорах врага можно было просчитать, то на открытых территориях скрываться от идеального хищника станет гораздо сложнее. Свобода перемещения обернется уязвимостью, ведь путей для быстрого отступления и готовых укрытий окажется значительно меньше.

Важную роль в геймплее сиквела сыграет динамическая погода, напрямую влияющая на шансы выжить. Например, густой туман способен сократить дальность обзора всего до нескольких метров, а сильный проливной дождь заглушит звуки приближающихся шагов Чужого. В условиях нулевой видимости открытые локации превратятся в смертельную ловушку, где игроку придется полагаться на интуицию, чтобы угадать, с какой именно стороны атакует монстр.