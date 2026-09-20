Разработчики Alien: Isolation 2 рассказали, как открытые пространства изменят поведение Ксеноморфа

Студия Creative Assembly поделилась новыми подробностями игрового процесса гейм-хоррора Alien: Isolation 2. По словам авторов, появление открытых пространств призвано вывести чувство опасности на совершенно новый уровень. При этом адаптироваться к незнакомым условиям поверхности придется не только игрокам — сам Ксеноморф также будет динамически реагировать на изменения окружающей среды.

В отличие от оригинальной игры, где действие разворачивалось в замкнутых коридорах космической станции, в продолжении местом действия станут наземная колония и аванпост корпорации Weyland-Yutani. Разработчики подчеркивают, что базовая концепция «кошек-мышек» с монстром останется неизменной, однако продвинутый искусственный интеллект Ксеноморфа сделает выживание значительно более требовательным.

«Контраст между клаустрофобией и давлением с одной стороны, и уязвимостью и незащищенностью на открытом пространстве — с другой, заставит игрока соображать на ходу», — заявила ведущий UI-художник проекта Лора Мутер.

Важным геймплейным фактором на поверхности станет динамическая система погоды. Согласно заявлениям авторов, штормы и бури будут напрямую влиять на восприятие окружения, например, глуша звуки приближения Ксеноморфа. В результате пользователям придется регулярно импровизировать и менять тактику.

«Чужой — идеальный охотник, — добавляет Мутер. — Он будет подстраиваться под эти ситуации и под это окружение. А вам, в свою очередь, придется адаптироваться к нашему миру».

При этом разработчики отмечают, что сиквел подарит аудитории абсолютно новый опыт, но при этом даст достаточно времени на освоение механик и вселенной даже тем, кто пропустил первую часть.

«Здесь нет места несправедливости, — резюмирует Мутер. — Этот Чужой не жульничает. Если он вас не видит — значит, не видит. Если не слышит — значит, не слышит. Мы дадим игрокам возможность во всем разобраться. Однако это по-прежнему очень напряженная и сложная игра — именно то, за что сообщество полюбило оригинал. И мы останемся верны этому подходу».