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Alien: Isolation 2 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Стелс, От первого лица, Космос, Научная фантастика
8.1 146 оценок

SEGA представила свой список игр для Gamescom 2026, включая Alien Isolation 2 и Crazy Taxi: World Tour

monk70 monk70

Издатели готовятся к Gamescom 2026, который состоится в следующем месяце. В этом году мероприятие, запланированное на 26-30 августа, соберет несколько крупных компаний из индустрии видеоигр.

SEGA будет одной из тех, кто приедет в Кёльн, Германия. Японская компания представит не менее пяти игр, в которые можно будет поиграть.

  • Persona 4 Revival
  • Alien: Isolation 2
  • Stranger Than Heaven
  • Crazy Taxi: World Tour
  • Total War: Warhammer 40,000
Мероприятия 2 Трейлеры 4
12
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Death to Spies

Alien: Isolation 2

Crazy Taxi: World Tour

Это ждем)

4
Fyrix

Из интересного такси бы сыграл. А чёрных для фанатов вселенной скорее.