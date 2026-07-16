SEGA представила свой список игр для Gamescom 2026, включая Alien Isolation 2 и Crazy Taxi: World Tour

Издатели готовятся к Gamescom 2026, который состоится в следующем месяце. В этом году мероприятие, запланированное на 26-30 августа, соберет несколько крупных компаний из индустрии видеоигр.
SEGA будет одной из тех, кто приедет в Кёльн, Германия. Японская компания представит не менее пяти игр, в которые можно будет поиграть.
- Persona 4 Revival
- Alien: Isolation 2
- Stranger Than Heaven
- Crazy Taxi: World Tour
- Total War: Warhammer 40,000
Alien: Isolation 2
Crazy Taxi: World Tour
Это ждем)
Из интересного такси бы сыграл. А чёрных для фанатов вселенной скорее.