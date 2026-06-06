Создатели Alien: Isolation 2 обещают более умных ксеноморфов и более сложные условия выживания

Студия Creative Assembly поделилась первыми официальными подробностями хоррора Alien: Isolation 2, полноценный анонс которого состоялся в рамках Summer Game Fest 2026. Авторы обещают сделать сиквел еще более напряженным и пугающим, чем оригинал.

Эл Хоуп в пресс-релизе отметил, что survival-команда студии Creative Assembly упорно работает над созданием нового, эволюционного опыта Isolation, продолжающего наследие франшизы Alien. По его словам, новая часть игры делает Ксеноморфа умнее, окружение жестче, а шансы на выживание еще меньше.

Наша преданная команда разработчиков в Creative Assembly усердно трудилась над созданием нового, эволюционного игрового опыта в духе Isolation. Мы продолжаем наследие франшизы Alien, делая культового убийцу еще умнее, окружение — более враждебным, а шансы на выживание — еще ниже.

События развернутся в отдаленной колонии, охваченной бурями, где расположена станция «Куросаки» корпорации «Вейланд-Ютани». Игрокам предстоит преодолевать экстремальные погодные условия планеты, которые станут полноценной угрозой, перемещаться по ее поверхности и исследовать узкие коридоры станции. Чтобы выжить в этой смертельной игре в кошки-мышки на новых охотничьих угодьях Чужого, придется постоянно импровизировать, осваивать новые тактики и создавать уникальные инструменты.

Релиз хоррора официально подтвержден для PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.