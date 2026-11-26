Creative Assembly и SEGA опубликовали интервью с художниками, работающими над Alien: Isolation 2. Арт-директор Ана Сопикова и ведущая художница интерфейса Лаура Маутерер рассказали о создании продолжения, его визуальном оформлении и разработке интерфейса.
Новая игра станет сиквелом Alien: Isolation — хоррора на выживание по мотивам вселенной «Чужого». На этот раз действие развернётся на отдалённой колониальной планете, куда прибывает поисковая команда. Обнаружив загадочные обломки космического корабля, одна из исследовательниц решает изучить находку, однако вскоре экспедиция сталкивается с кошмаром, к которому никто не был готов.
Смертоносное существо начинает преследовать героиню, а само поселение перестаёт быть безопасным местом. Ей остаётся искать способ выжить и выбраться с планеты, пока опасность не настигла её.
Надеюсь графика будет революционной (не хуже первой части) которая и сейчас затмит всякие AAAA....помню эту атмосферу в 2014 с вау! графикой! тенями! пугало жутко
Глядя на арт директора игры мне уже не по себе, вангую кучу повестки, еще и гг какая-то рандомная баба (сильная и независимая), а не Рипли, присутствие которой в этой игре было-бы куда более обосновано. Кому интересна история про какую-то левую телку, которая оказалась одна в колонии с ксеноморфами???
Я проходил первую игру в наушниках audeze mobius 3d 7.1ch, офигенный звук в игре.
одна из особенностей фризы на rtx 5090 // Константин Пермяков