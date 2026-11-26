Creative Assembly и SEGA опубликовали интервью с художниками, работающими над Alien: Isolation 2. Арт-директор Ана Сопикова и ведущая художница интерфейса Лаура Маутерер рассказали о создании продолжения, его визуальном оформлении и разработке интерфейса.

Новая игра станет сиквелом Alien: Isolation — хоррора на выживание по мотивам вселенной «Чужого». На этот раз действие развернётся на отдалённой колониальной планете, куда прибывает поисковая команда. Обнаружив загадочные обломки космического корабля, одна из исследовательниц решает изучить находку, однако вскоре экспедиция сталкивается с кошмаром, к которому никто не был готов.

Смертоносное существо начинает преследовать героиню, а само поселение перестаёт быть безопасным местом. Ей остаётся искать способ выжить и выбраться с планеты, пока опасность не настигла её.