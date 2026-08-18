Создатели серии Total War и хоррора Alien: Isolation празднуют юбилей - Creative Assembly исполнилось 39 лет

Знаменитая студия Creative Assembly сегодня отмечает приличную дату с момента её основания — компании официально исполнилось 39 лет. В честь дня рождения разработчики опубликовали серию сообщений в социальных сетях, где подвели короткие итоги и напомнили о своих грандиозных планах на будущее.

Почти четыре десятилетия мы создаем глубокие и детальные игры, развлекая миллионы игроков по всему миру.

— написали Creative Assembly.

По словам представителей студии, прошедший 2026 год стал определяющим для их будущего и заложил прочный фундамент для предстоящих релизов. Для фанатов грандиозных битв команда продолжает поддержку Total War: WARHAMMER 3 — не так давно состоялся выход дополнений Tides of Torment и набора Bhashiva and the Tiger Warriors, а уже в следующем месяце ожидается релиз масштабного расширения Lords of the End Times.

Особое внимание в юбилейном послании было уделено триумфальному возвращению команды в сферу хорроров:

Мы с размахом вернулись на карту жанра survival-horror, анонсировав Alien: Isolation 2. Было невероятно видеть, как люди впервые получили возможность опробовать игру лично!

— подчеркнули разработчики.

В преддверии круглого сорокалетнего юбилея Creative Assembly готовится выпустить целый ряд громких хитов, которые сейчас находятся в активной стадии производства. Речь идет о стратегическом возвращении к истокам в виде долгожданной Total War: Medieval 3, экспансии в популярную вселенную с помощью Total War: WARHAMMER 40,000 и, разумеется, продолжении жуткой Alien: Isolation.

Стоит отметить, что студия официально заявлена в качестве участника грядущей выставки Gamescom 2026, которая пройдет уже на следующей неделе. Учитывая солидную линейку анонсированных игр и праздничное настроение команды, велика вероятность, что именно на немецком мероприятии фанатов ждет презентация новых трейлеров и анонсы точных дат релизов предстоящих проектов.