Страница Alien: Isolation 2 появилась в Steam - в игре заявлена полная русская озвучка

На прошедшем фестивале Summer Game Fest 2026 состоялась долгожданная презентация игры Alien: Isolation 2. Студия Creative Assembly и издательство Sega официально представили продолжение легендарного хоррора 2014 года, вызвав бурную реакцию среди поклонников жанра выживания.

Вскоре после анонса в цифровом магазине Steam открылась официальная страница проекта. Согласно опубликованной информации, игра получит полную русскую озвучку - приятная новость для всех российских и русскоязычных поклонников вселенной "Чужого".

Действие сиквела развернется на отдаленной колониальной планете. Поисковая команда натыкается на таинственные обломки космического корабля. Одна из участниц экспедиции решает во что бы то ни стало исследовать находку, однако никто не был готов к ужасу, который внезапно обрушивается на поселение. Безопасности нет нигде. Начинается отчаянная борьба за выживание - смертоносное существо идет по пятам за отважной исследовательницей.