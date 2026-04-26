Свежий тизер Alien: Isolation 2 намекает на новые локации - космический ужас выходит за пределы станции

Creative Assembly и SEGA неожиданно напомнили о сиквеле Alien: Isolation в День «Чужого», опубликовав короткий тизер с говорящим названием «Ложное чувство безопасности». Ролик не раскрывает деталей напрямую, но даёт фанатам то, чего они ждали почти два года — хоть какие-то намёки на направление продолжения.

Главная деталь — смена локации. Судя по кадрам, действие Alien: Isolation 2 частично переносится с замкнутых интерьеров на поверхность планеты. Проливной дождь и открытое пространство вызывают явные ассоциации с фильмом «Чужие», что может означать более масштабный и менее «камерный» хоррор. Это рискованный шаг: оригинальная Alien: Isolation как раз держалась на клаустрофобии и ощущении постоянной ловушки.

При этом в тизере мелькает знакомая станция сохранения — символ напряжения первой игры. Такой контраст намекает, что разработчики не отказываются от корней, а пытаются расширить формулу, не разрушив её.

Важно и то, что проект долгое время оставался в тени после анонса в 2024 году. Отсутствие новостей в 2025-м уже начинало вызывать сомнения, и теперь даже небольшой ролик воспринимается как сигнал: разработка продолжается.

Впрочем, остаётся шанс, что это лишь тизер ремастера, а не полноценного сиквела. Но если это всё же Alien: Isolation 2, то Creative Assembly, похоже, делает ставку на более разнообразный, но и более опасный в реализации хоррор.