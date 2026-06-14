Журналисты рассказали о технологиях и геймплейных механиках хоррора Alien Isolation 2 после закрытого показа Sega

На выставке Summer Game Fest 2026 компании Sega и Creative Assembly показали полноценный трейлер хоррора Alien: Isolation 2. Сиквел не только продолжит традиции стелс-хоррора на выживание, но и перенесет действие в новые декорации. Игрокам представят другого главного героя, вовлеченного в опасную игру в кошки-мышки с хитрым и расчетливым существом.

Журналистам на закрытом мероприятии SGF Play Days уже дали лично протестировать раннюю демоверсию, включающую напряженный пролог игры. Благодаря этой демонстрации появились первые подробности о сюжете, геймплейных механиках и графических технологиях ожидаемого сиквела.

Ниже приведен краткий разбор всех аспектов грядущего сиквела: