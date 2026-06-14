Журналисты рассказали о технологиях и геймплейных механиках хоррора Alien Isolation 2 после закрытого показа Sega

На выставке Summer Game Fest 2026 компании Sega и Creative Assembly показали полноценный трейлер хоррора Alien: Isolation 2. Сиквел не только продолжит традиции стелс-хоррора на выживание, но и перенесет действие в новые декорации. Игрокам представят другого главного героя, вовлеченного в опасную игру в кошки-мышки с хитрым и расчетливым существом.
Журналистам на закрытом мероприятии SGF Play Days уже дали лично протестировать раннюю демоверсию, включающую напряженный пролог игры. Благодаря этой демонстрации появились первые подробности о сюжете, геймплейных механиках и графических технологиях ожидаемого сиквела.
Ниже приведен краткий разбор всех аспектов грядущего сиквела:
- Хронологически история стартует спустя всего несколько месяцев после финала первой части.
- Место главной героини заняла девушка по имени Блейк (Blake), профессиональный инженер-геодезист. Именно ее глазами мы увидим новый кошмар.
- Дочь Эллен Рипли больше не является игровым персонажем, однако ее история не закончена. Аманда присутствует в сюжете в качестве закадрового рассказчика, направляющего повествование.
- Сюжет стартует с того, что исследователи фиксируют падение космического объекта. Им оказывается уцелевший модуль уничтоженной станции «Севастополь». Вместе с этими обломками на планету проникает и выживший Чужой.
- Разработчики сохранили ключевую особенность оригинала — полное отсутствие скриптов в поведении Чужого. Ксеноморф управляется обновленной, еще более продвинутой системой искусственного интеллекта. Он перемещается по локациям, опираясь исключительно на симуляцию органов чувств — чутко реагирует на топот ног, шорох одежды и любые звуки окружения.
- Авторы сознательно перерабатывают механику скрытности. Отсидеться часами в шкафчиках или под столами больше не получится. Дизайн уровней и логика врага спроектированы так, чтобы заставить игрока постоянно находиться в движении и рисковать.
- Чтобы выжить без возможности убить монстра, игроку придется импровизировать. В превью упоминаются портативные гаджеты для взлома электроники, создания ложных звуковых приманок и стравливания Чужого с другими угрозами.
- Локации разделены на два типа — клаустрофобные интерьеры и опасные открытые пространства. Помимо закрытых комплексов научно-исследовательской станции «Курасаки» (Kurasaki Station), игроки смогут исследовать поверхность самой планеты.
- На смену тишине космической станции приходят суровые погодные условия. На открытом воздухе бушуют штормы, видимость ограничивают густой туман и заросли. Постоянный шум ветра и дождя усложняет использование датчика движения, делая появление Чужого еще более внезапным.
- Стилистическим ориентиром для команды остается оригинальный фильм Ридли Скотта 1979 года. Все окружение выполнено в аналоговом стиле «будущего из прошлого» с громоздкими мониторами, тумблерами и характерным дизайном интерфейсов.
- Закрытая презентация для прессы включала отрезок в заброшенной лаборатории. Журналисты восстанавливали подачу энергии, уклонялись от жутких андроидов серии «Работающий Джо» и спасались от Чужого, который теперь умеет внезапно атаковать из любых вентиляционных отверстий.
- Сиквел разрабатывается на современном движке (по неофициальным данным — Unreal Engine 5). Ключевой упор сделан на динамическое объемное освещение и передовую аудиосистему, которые создают беспрецедентный уровень напряжения.
- Проектом руководит креативный директор оригинальной игры Эл Хоуп (Al Hope), а костяк команды состоит из ключевых разработчиков первой Alien: Isolation.
Звучит не плохо, ждём игру с нетерпением!
То что игру, делает оригинальный состав студии это хорошо
это конечно круто, но анрил 5 все портит, антиоптимизация будет, падения фпс и прочие болячки
Гг, опять уе
это конечно круто, но анрил 5 все портит, антиоптимизация будет, падения фпс и прочие болячки