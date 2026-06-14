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Alien: Isolation 2 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Стелс, От первого лица, Космос, Научная фантастика
8.1 136 оценок

Журналисты рассказали о технологиях и геймплейных механиках хоррора Alien Isolation 2 после закрытого показа Sega

Gruz_ Gruz_

На выставке Summer Game Fest 2026 компании Sega и Creative Assembly показали полноценный трейлер хоррора Alien: Isolation 2. Сиквел не только продолжит традиции стелс-хоррора на выживание, но и перенесет действие в новые декорации. Игрокам представят другого главного героя, вовлеченного в опасную игру в кошки-мышки с хитрым и расчетливым существом.

Журналистам на закрытом мероприятии SGF Play Days уже дали лично протестировать раннюю демоверсию, включающую напряженный пролог игры. Благодаря этой демонстрации появились первые подробности о сюжете, геймплейных механиках и графических технологиях ожидаемого сиквела.

Ниже приведен краткий разбор всех аспектов грядущего сиквела:

  • Хронологически история стартует спустя всего несколько месяцев после финала первой части.
  • Место главной героини заняла девушка по имени Блейк (Blake), профессиональный инженер-геодезист. Именно ее глазами мы увидим новый кошмар.
  • Дочь Эллен Рипли больше не является игровым персонажем, однако ее история не закончена. Аманда присутствует в сюжете в качестве закадрового рассказчика, направляющего повествование.
  • Сюжет стартует с того, что исследователи фиксируют падение космического объекта. Им оказывается уцелевший модуль уничтоженной станции «Севастополь». Вместе с этими обломками на планету проникает и выживший Чужой.
  • Разработчики сохранили ключевую особенность оригинала — полное отсутствие скриптов в поведении Чужого. Ксеноморф управляется обновленной, еще более продвинутой системой искусственного интеллекта. Он перемещается по локациям, опираясь исключительно на симуляцию органов чувств — чутко реагирует на топот ног, шорох одежды и любые звуки окружения.
  • Авторы сознательно перерабатывают механику скрытности. Отсидеться часами в шкафчиках или под столами больше не получится. Дизайн уровней и логика врага спроектированы так, чтобы заставить игрока постоянно находиться в движении и рисковать.
  • Чтобы выжить без возможности убить монстра, игроку придется импровизировать. В превью упоминаются портативные гаджеты для взлома электроники, создания ложных звуковых приманок и стравливания Чужого с другими угрозами.
  • Локации разделены на два типа — клаустрофобные интерьеры и опасные открытые пространства. Помимо закрытых комплексов научно-исследовательской станции «Курасаки» (Kurasaki Station), игроки смогут исследовать поверхность самой планеты.
  • На смену тишине космической станции приходят суровые погодные условия. На открытом воздухе бушуют штормы, видимость ограничивают густой туман и заросли. Постоянный шум ветра и дождя усложняет использование датчика движения, делая появление Чужого еще более внезапным.
  • Стилистическим ориентиром для команды остается оригинальный фильм Ридли Скотта 1979 года. Все окружение выполнено в аналоговом стиле «будущего из прошлого» с громоздкими мониторами, тумблерами и характерным дизайном интерфейсов.
  • Закрытая презентация для прессы включала отрезок в заброшенной лаборатории. Журналисты восстанавливали подачу энергии, уклонялись от жутких андроидов серии «Работающий Джо» и спасались от Чужого, который теперь умеет внезапно атаковать из любых вентиляционных отверстий.
  • Сиквел разрабатывается на современном движке (по неофициальным данным — Unreal Engine 5). Ключевой упор сделан на динамическое объемное освещение и передовую аудиосистему, которые создают беспрецедентный уровень напряжения.
  • Проектом руководит креативный директор оригинальной игры Эл Хоуп (Al Hope), а костяк команды состоит из ключевых разработчиков первой Alien: Isolation.
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Комментарии:  11
Ваш комментарий
Мимино

Звучит не плохо, ждём игру с нетерпением!

9
K0t Felix

То что игру, делает оригинальный состав студии это хорошо

6
Nikolay Reznov

это конечно круто, но анрил 5 все портит, антиоптимизация будет, падения фпс и прочие болячки

2
Kalpachok

Гг, опять уе

1
Nikolay Reznov

это конечно круто, но анрил 5 все портит, антиоптимизация будет, падения фпс и прочие болячки

1
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