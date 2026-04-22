Чужой на новой платформе: Alien: Rogue Incursion Evolved Edition добралась до Switch 2

Хоррор-шутер Alien: Rogue Incursion Evolved Edition стал доступен на Nintendo Switch 2. Цифровая версия уже появилась в Nintendo eShop по цене 19,99 доллара. Разработчики из Survios также подтвердили, что версия для PlayStation 4 находится в разработке и выйдет в ближайшем будущем.

Изначально проект вышел в 2025 году на современных платформах как переработанная «плоская» версия VR-хоррора. Теперь игра получила адаптацию под Switch 2 с одной из ключевых особенностей — поддержкой управления мышью через Joy-Con. При размещении контроллера на поверхности система автоматически переключается на более точное прицеливание, что должно улучшить стрельбу и контроль.

События разворачиваются во вселенной «Чужого» между событиями культовых фильмов. Игрокам предстоит взять на себя роль морпеха Зулы Хендрикс, которая расследует сигнал бедствия на планете Пурдан и сталкивается с угрозой ксеноморфов. В борьбе за выживание ей помогает синтетический напарник Дэвис 01.

Проект делает ставку на атмосферу, кинематографичность и напряжённый геймплей, стараясь передать дух оригинальной франшизы на новой платформе.